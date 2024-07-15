《求是》刊習近平論述：必須堅持自信自立　不斷革除體制機制弊端

三中全會今日（15日）起一連4天在北京舉行。新華社報道，7月16日出版的第14期中共黨刊《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《必須堅持自信自立》。這是習近平2013年1月至2024年3月期間有關重要論述的節錄。



文章強調，中國人民和中華民族從近代以後的深重苦難走向偉大復興的光明前景，從來就沒有教科書，更沒有現成答案。黨的百年奮鬥成功道路是黨領導人民獨立自主探索開闢出來的，馬克思主義的中國篇章是中國共產黨人依靠自身力量實踐出來的，貫穿其中的一個基本點就是中國的問題必須從中國基本國情出發，由中國人自己來解答。我們要堅持對馬克思主義的堅定信仰、對中國特色社會主義的堅定信念，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，以更加積極的歷史擔當和創造精神為發展馬克思主義作出新的貢獻，既不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬、食洋不化。

文章指出，自信才能自強。中華文明歷經數千年而綿延不絕、迭遭憂患而經久不衰，這是人類文明的奇跡，也是我們自信的底氣。黨的百年奮鬥歷程和偉大成就是我們增強「四個自信」最堅實的基礎。當今世界，要說哪個政黨、哪個國家、哪個民族能夠自信的話，那中國共產黨、中華人民共和國、中華民族是最有理由自信的。我們走自己的路，具有無比廣闊的舞台，具有無比深厚的歷史底蘊，具有無比強大的前進定力。推進中國式現代化，必須堅持獨立自主、自立自強，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，堅持把我國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

文章指出，沒有堅定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇氣，同樣，離開不斷改革，制度自信也不可能徹底、不可能久遠。我們全面深化改革，是要使中國特色社會主義制度更好；我們說堅定制度自信，不是要固步自封，而是要不斷革除體制機制弊端，讓我們的制度成熟而持久。隨著中國特色社會主義不斷發展，我們的制度必將越來越成熟，我國社會主義制度的優越性必將進一步顯現，我們的道路必將越走越寬廣，我國發展道路對世界的影響必將越來越大。中國發展前景是光明的，我們有這個底氣和信心。