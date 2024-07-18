科技部重組新設3機構 突出「新質生產力」科技發展布局戰略
撰文：許祺安
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《北京青年報》旗下的公眾號「政知見」17日報道，科學技術部官網日前發布了最新組織架構，科技部直屬事業單位調整。調整後，科技部的直屬事業單位有15個，其中，重組新設了3個機構，分別是：科學技術部新質生產力促進中心、科學技術部新技術中心、科學技術部國際科技合作中心。
文章點出，有分析指科技部新增3個直屬事業單位，體現了官方在科技發展方面的新布局和新戰略，透露出未來大陸將更加注重新質生產力的培育、新技術的研發與應用以及國際科技合作的拓展。
文章介紹，在新一輪科技革命浪潮作為背景下，包含人工智能、量子科技、生物技術、新能源、新材料等前沿技術的迅猛發展，正以前所未有的方式重塑生產方式、產品形態和服務模式，催生出全新的生產力質態；「要想掌握發展的主動權，必須走好科技創新的「先手棋」，以科技創新為動力引擎、當開路先鋒，加快培育新質生產力」。
同時，文章也朔及今年1月31日，中共中央政治局就紮實推進高品質發展進行第十一次集體學習，以及6月24日，全國科技大會、國家科學技術獎勵大會和中國科學院第二十一次院士大會、中國工程院第十七次院士大會等場合發言，總書記習近平席間指出，科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素；要推動科技創新和產業創新深度融合，助力發展新質生產力。
此外，官方進來也針對集成電路、工業母機、基礎軟件、先進材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約，加大技術研發力度，為確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。由此評價科技部今新增3個直屬事業單位，則具體體現官方在科技發展新布局和新戰略的謀劃。