科技部重組新設3機構　突出「新質生產力」科技發展布局戰略

《北京青年報》旗下的公眾號「政知見」17日報道，科學技術部官網日前發布了最新組織架構，科技部直屬事業單位調整。調整後，科技部的直屬事業單位有15個，其中，重組新設了3個機構，分別是：科學技術部新質生產力促進中心、科學技術部新技術中心、科學技術部國際科技合作中心。



文章點出，有分析指科技部新增3個直屬事業單位，體現了官方在科技發展方面的新布局和新戰略，透露出未來大陸將更加注重新質生產力的培育、新技術的研發與應用以及國際科技合作的拓展。

文章介紹，在新一輪科技革命浪潮作為背景下，包含人工智能、量子科技、生物技術、新能源、新材料等前沿技術的迅猛發展，正以前所未有的方式重塑生產方式、產品形態和服務模式，催生出全新的生產力質態；「要想掌握發展的主動權，必須走好科技創新的「先手棋」，以科技創新為動力引擎、當開路先鋒，加快培育新質生產力」。

3月5日，習近平在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。（新華社）

同時，文章也朔及今年1月31日，中共中央政治局就紮實推進高品質發展進行第十一次集體學習，以及6月24日，全國科技大會、國家科學技術獎勵大會和中國科學院第二十一次院士大會、中國工程院第十七次院士大會等場合發言，總書記習近平席間指出，科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素；要推動科技創新和產業創新深度融合，助力發展新質生產力。

此外，官方進來也針對集成電路、工業母機、基礎軟件、先進材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約，加大技術研發力度，為確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。由此評價科技部今新增3個直屬事業單位，則具體體現官方在科技發展新布局和新戰略的謀劃。