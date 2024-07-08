生產力局「新質生產力展館」開幕　展示智能生產鍵和技術

香港生產力促進局「新質生產力展館」今（8日）開幕，由創新科技及工業局局長孫東、生產力局主席陳祖恒及生產力局總裁畢堅文等主持開幕儀式。陳祖恒表示，香港要發揮自身優勢，與大灣區作互補。



生產力局主席陳祖恒（左二)及創新科技及工業局局長孫東（左三)等人參觀新展館。（董素琛攝）

與長三角區簽合作協議 發展科技創新領域

生產力促進局於開幕禮上分別生分別與國際先進技術應用推進中心 （浦東）、長三角國家技術創新中心簽署合作協定，並舉辦「香港一一長三角聯合創新中心」。該中心通過合作開展聯合研發，引入國內外先進技術成果，從事應用研究、產品開發、技術轉化、學術交流和人才培養，為業界提供技術解決方案。

新展館展智能生產線、人工智能技術

「新質生產力展館」展示了國際領先的智能生產線成功案例，融合了「智慧微工廠」的概念，透過採用高端智能生產技術，實現高度靈活的生活模式，提升生產彈性和空間使用效率，發揮出客制化、小批量、快速回應市場等特點。

其中一項智能生產展品。（董素琛攝）

另外，新展館同時展出「人工智能應用展館」，展示人工智能技術如何協助智能製造和應用在不同的行業中，中小企和初創企業亦可在展館內展示其自主研發的人工智能創科產品。

陳祖恒指，長遠而言希望能在大灣區發展生存研究院。（董素琛攝）

陳祖恒：香港要發揮自身優勢與大灣區作互補

生產力局主席陳祖恒表示，香港要在大灣區中發揮優勢，要把自身的人手和專業與大灣區做配對。他又指，香港有一國兩制的優勢，又有普通法的法律基礎，同時是一個資本社會，能發揮對外作連接的作用。