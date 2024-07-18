日媒：對台啟動超短期作戰　日本分析解放軍有能力1周內登陸台灣

日媒《讀賣新聞》報道，日本政府剖析完解放軍去年的演習後，分析解放軍有能力最短在1周以內讓地面部隊登陸台灣，今次分析相較日本政府過去預估需要一個月左右時間的研判，大幅縮短了不少。



報道介紹，日本政府分析的內容為解放軍去年夏季，在國內與近海等地所實施的發射導彈、艦艇等訓練。日本政府高階官員向媒體透露，分析完一連串演習之後，若各部隊同時並行作戰的話，解放軍能在數天內封鎖台灣周邊海域和空域，並且讓地面部隊大規模登陸。

報道指稱，日本首相岸田文雄今年已經得知這些分析結果。

解放軍被指時刻備戰台海戰爭，但北京仍期望通過和平手段完成統一。（新華社）

日媒報道揭露，日本政府預想解放軍武力攻台的順序為海軍艦艇實施海上封鎖、以導彈攻擊台灣的軍事設施、藉登陸艦和運輸直升機等投入兵力建立橋頭堡，以及運用登陸艦和民間大型貨船運兵和運戰車。

報道稱，解放軍同時預想台灣方面的反擊與美軍介入等導致作戰受阻，研判解放軍隊會考慮在美軍主力部隊干預之前壓制台灣。此外，北京對台也可能發動「混合戰爭」，結合武力攻擊與網攻重要基礎設施，以拖延美軍等介入。

至於因應戰事的時長，以及外國僑民撤離的問題，報道引日本政府分析，若解放軍要利用在美軍等反應之前採取超短期作戰，日本、美國等各國是否能迅速因應則成為焦點；比如日本政府要如何保護約2萬名在台日僑，以及疏散接近台灣的沖繩縣先島群島居民都成了課題。

另在自衛隊因應層面，根據日本2015年通過《安全保障關聯法》，日本政府必須評估是否符合能提供美軍船艦後方支援的「重要影響事態」，或符合能行使部分集體自衛權的「存立危機事態」等狀況。日本自衛隊若要出動因應這些事態，原則上必須經過國會事先批准。報道指出，若日方要因應超短期作戰，有賴日本政府的迅速判斷。