2架｢雙尾蠍｣無人機首次編隊台東部海域　顯示對台加強無人機作戰

台海情勢隨兩岸關係不睦，近年持續高張。有台媒整理，近兩年以來，幾乎所有解放軍裝備的無人機型號皆曾出現在台灣周遭空域，「顯示解放軍正加強無人機作戰」。



台媒《中時新聞網》8日報道，解放軍最大無人機之一的TB-001型察打一體「雙尾蠍」無人機於6月12日有2架首次同時出現在台灣東部海域。報道指稱，無人機疑似在不同空層繞飛，並刻意開啟通訊設備讓台方監控，再由另一架搜集台方雷達及電子參數，「顯示解放軍正加強無人機作戰」。

報道分析，「雙尾蠍」的偵察能力極強，可以透過衛星導控，將搜集的資料透過衛星回傳到大陸內部基地；同時也有可能透過運-8偵察機中繼傳輸信息。

解放軍TB-001無人機。（環球網）

針對解放軍於台海周邊出動軍用無人機偵查歷史，報道整理去年8月以前，TB-001型察打一體「雙尾蠍」無人機便曾出現在台周邊「空域」4次。台方首度「偵獲」TB-001型無人機是在2022年8月於台灣東北角外海，接著在2023年4月27日一架TB-001從台西南空域進入後，一路逆時鐘方向繞台一圈，「這也是有史以來有大陸軍用無人機繞台一圈」。

同年9月28日，台灣軍方還發現一架TB-001無人機出現在屏東小琉球外海，而8月25日也有一架同型機飛往台灣東北角外海。

根據公開信息，TB-001「雙尾蠍」是由四川騰盾科技公司所研製，為雙發動機大型無人機，長10米、高3.3米、翼展20米，最大起飛重量為2.8噸、最大航時可達35小時，而最大升限為8000米。至於它的最大巡航時速為220公里，最大航程約為6000公里，至於最大任務載荷則將近1噸。

報道援引台灣軍方人士說法，認為TB-001光明正大開啟通訊信號現蹤，對台灣來說也未必是件壞事，反而是台灣蒐集TB-001無人機上使用的導控與傳輸的頻率、內容等電子數據的好機會。