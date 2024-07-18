三中全會公報：通過進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定

新華社報道，中共第二十屆三中全會今天（18日）在北京閉幕，全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。



《會議公報》指，到2029年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務。《會議公報》又指，必須完善宏觀調控制度體系，統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性。要深化財稅體制改革，深化金融體制改革，完善實施區域協調發展戰略機制。



《會議公報》同時指，會繼續推進港澳工作和對台工作。



《會議公報》全文：

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，於2024年7月15日至18日在北京舉行。

出席這次全會的有，中央委員199人，候補中央委員165人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的二十大代表中部分基層同志和專家學者也列席了會議。

全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

全會充分肯定黨的二十屆二中全會以來中央政治局的工作。一致認為，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局認真落實黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，著力推動高質量發展，進一步推動和謀劃全面深化改革，扎實推進社會主義民主法治建設，不斷加強宣傳思想文化工作，切實抓好民生保障和生態環境保護，堅決維護國家安全和社會穩定，有力推進國防和軍隊建設，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，一以貫之推進全面從嚴治黨，實現經濟回升向好，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

全會高度評價新時代以來全面深化改革的成功實踐和偉大成就，研究了進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，認為當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。中國式現代化是在改革開放中不斷推進的，也必將在改革開放中開闢廣闊前景。面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革。

全會強調，進一步全面深化改革，必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實，進一步解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力，統籌國內國際兩個大局，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，以經濟體制改革為牽引，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，更加注重系統集成，更加注重突出重點，更加注重改革實效，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。

全會指出，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到二〇三五年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。要聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主，聚焦建設社會主義文化強國，聚焦提高人民生活品質，聚焦建設美麗中國，聚焦建設更高水平平安中國，聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力，繼續把改革推向前進。到二〇二九年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務。

全會強調，進一步全面深化改革要總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，貫徹堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念等原則。

全會對進一步全面深化改革做出系統部署，強調構建高水平社會主義市場經濟體制，健全推動經濟高質量發展體制機制，構建支持全面創新體制機制，健全宏觀經濟治理體系，完善城鄉融合發展體制機制，完善高水平對外開放體制機制，健全全過程人民民主制度體系，完善中國特色社會主義法治體系，深化文化體制機制改革，健全保障和改善民生制度體系，深化生態文明體制改革，推進國家安全體系和能力現代化，持續深化國防和軍隊改革，提高黨對進一步全面深化改革、推進中國式現代化的領導水平。

全會提出，高水平社會主義市場經濟體制是中國式現代化的重要保障。必須更好發揮市場機制作用，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既「放得活」又「管得住」，更好維護市場秩序、彌補市場失靈，暢通國民經濟循環，激發全社會內生動力和創新活力。要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。要構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

全會提出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。必須以新發展理念引領改革，立足新發展階段，深化供給側結構性改革，完善推動高質量發展激勵約束機制，塑造發展新動能新優勢。要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度，完善發展服務業體制機制，健全現代化基礎設施建設體制機制，健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平制度。

全會提出，教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。必須深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，健全新型舉國體制，提升國家創新體系整體效能。要深化教育綜合改革，深化科技體制改革，深化人才發展體制機制改革。

全會提出，科學的宏觀調控、有效的政府治理是發揮社會主義市場經濟體制優勢的內在要求。必須完善宏觀調控制度體系，統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性。要完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制，深化財稅體制改革，深化金融體制改革，完善實施區域協調發展戰略機制。

全會提出，城鄉融合發展是中國式現代化的必然要求。必須統籌新型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興，全面提高城鄉規劃、建設、治理融合水平，促進城鄉要素平等交換、雙向流動，縮小城鄉差別，促進城鄉共同繁榮發展。要健全推進新型城鎮化體制機制，鞏固和完善農村基本經營制度，完善強農惠農富農支持制度，深化土地制度改革。

全會提出，開放是中國式現代化的鮮明標識。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依託我國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。要穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放佈局，完善推進高質量共建「一帶一路」機制。

全會提出，發展全過程人民民主是中國式現代化的本質要求。必須堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持和完善我國根本政治制度、基本政治制度、重要政治制度，豐富各層級民主形式，把人民當家作主具體、現實體現到國家政治生活和社會生活各方面。要加強人民當家作主制度建設，健全協商民主機制，健全基層民主制度，完善大統戰工作格局。

全會提出，法治是中國式現代化的重要保障。必須全面貫徹實施憲法，維護憲法權威，協同推進立法、執法、司法、守法各環節改革，健全法律面前人人平等保障機制，弘揚社會主義法治精神，維護社會公平正義，全面推進國家各方面工作法治化。要深化立法領域改革，深入推進依法行政，健全公正執法司法體制機制，完善推進法治社會建設機制，加強涉外法治建設。

全會提出，中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化。必須增強文化自信，發展社會主義先進文化，弘揚革命文化，傳承中華優秀傳統文化，加快適應信息技術迅猛發展新形勢，培育形成規模宏大的優秀文化人才隊伍，激發全民族文化創新創造活力。要完善意識形態工作責任制，優化文化服務和文化產品供給機制，健全網絡綜合治理體系，構建更有效力的國際傳播體系。

全會提出，在發展中保障和改善民生是中國式現代化的重大任務。必須堅持盡力而為、量力而行，完善基本公共服務制度體系，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，不斷滿足人民對美好生活的嚮往。要完善收入分配制度，完善就業優先政策，健全社會保障體系，深化醫藥衛生體制改革，健全人口發展支持和服務體系。

全會提出，中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。必須完善生態文明制度體系，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，積極應對氣候變化，加快完善落實綠水青山就是金山銀山理念的體制機制。要完善生態文明基礎體制，健全生態環境治理體系，健全綠色低碳發展機制。

全會提出，國家安全是中國式現代化行穩致遠的重要基礎。必須全面貫徹總體國家安全觀，完善維護國家安全體制機制，實現高質量發展和高水平安全良性互動，切實保障國家長治久安。要健全國家安全體系，完善公共安全治理機制，健全社會治理體系，完善涉外國家安全機制。

全會提出，國防和軍隊現代化是中國式現代化的重要組成部分。必須堅持黨對人民軍隊的絕對領導，深入實施改革強軍戰略，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、基本實現國防和軍隊現代化提供有力保障。要完善人民軍隊領導管理體制機制，深化聯合作戰體系改革，深化跨軍地改革。

全會強調，黨的領導是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證。必須深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，保持以黨的自我革命引領社會革命的高度自覺，堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨，完善黨的自我革命制度規範體系，不斷推進黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。要堅持黨中央對進一步全面深化改革的集中統一領導，深化黨的建設制度改革，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，以釘釘子精神抓好改革落實。

全會強調，中國式現代化是走和平發展道路的現代化。必須堅定奉行獨立自主的和平外交政策，推動構建人類命運共同體，踐行全人類共同價值，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，深化外事工作機制改革，參與引領全球治理體系改革和建設，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

全會指出，學習好貫徹好全會精神是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務。要深入學習領會全會精神，深刻領會和把握進一步全面深化改革的主題、重大原則、重大舉措、根本保證。全黨上下要齊心協力抓好《決定》貫徹落實，把進一步全面深化改革的戰略部署轉化為推進中國式現代化的強大力量。

全會分析了當前形勢和任務，強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標。要按照黨中央關於經濟工作的決策部署，落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能，扎實推進綠色低碳發展，切實保障和改善民生，鞏固拓展脫貧攻堅成果。要總結評估「十四五」規劃落實情況，切實搞好「十五五」規劃前期謀劃工作。

全會指出，要統籌好發展和安全，落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，嚴格落實安全生產責任，完善自然災害特別是洪澇災害監測、防控措施，織密社會安全風險防控網，切實維護社會穩定。要加強輿論引導，有效防範化解意識形態風險。要有效應對外部風險挑戰，引領全球治理，主動塑造有利外部環境。

全會強調，要結合學習宣傳貫徹全會精神，抓好黨的創新理論武裝，提高全黨馬克思主義水平和現代化建設能力。要健全全面從嚴治黨體系，切實改進作風，克服形式主義、官僚主義頑疾，持續為基層減負，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，扎實做好巡視工作。要鞏固拓展主題教育成果，深化黨紀學習教育，維護黨的團結統一，不斷增強黨的創造力、凝聚力、戰鬥力。

全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員丁向群、于立軍、于吉紅為中央委員會委員。

全會決定，接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。

全會審議並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。

全會號召，全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉改革開放旗幟，凝心聚力、奮發進取，為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而努力奮鬥！