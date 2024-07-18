四川九鼎百貨大樓起火16人亡　所屬集團曾列消防抽查不合格名單

7月17日，四川自貢市九鼎百貨大樓起火，造成16人遇難，39人受傷送院。7月18日凌晨3時，現場救援結束。經初步調查，此次火災由施工作業引發。相關責任人已被警方控制。



四川自貢市「7·17」重大火災事故指揮部通報稱，截至18日上午8時，涉災就醫39人，其中重症1人、輕症29人、9人經評估後離院。

四川省政府與四川消防救援總隊、應急管理廳、公安廳等部門成立聯合調查組，將徹查事故原因，依法依規嚴肅追責問責。

7月17日，四川自貢市有百貨大樓起火。（央視新聞）

7月17日，四川自貢市有百貨大樓起火。（央視新聞）

自貢市高新區丹桂大街九鼎百貨大樓起火，現場有大量濃煙。（影片截圖）

《澎湃新聞》報道，自貢市消防救援支隊7月9日發布的《自貢市消防救援機構2024年4月「雙隨機、一公開」監督檢查結果公示》中，公布了679家消防日常抽查不合格單位名單，四川九鼎集團有限公司名列其中，檢查單位為自貢市自流井區消防救援大隊。

工商信息顯示，四川九鼎集團有限公司曾用名自貢市九鼎實業有限公司，成立於1996年，地址位於自貢市自流井區丹桂大街184號九鼎書城7層。地圖顯示，該地址位於九鼎百貨大樓內。

救援結束。圖為四川自貢市九鼎百貨大樓。（澎湃新聞）

據本地人介紹，九鼎百貨大樓當年由四川九鼎集團開發，目前部分處於閒置狀態，曾有超市經營，6樓以上是寫字樓，有物業人員在此辦公。另有附近居民稱，九鼎百貨大樓大部分區域閒置，餐廳、台球室、茶坊以及負一樓的超市還在經營。