四川自貢市百貨大樓起火　至少16人遇難　疑施工作業肇禍

7月17日，四川自貢市有百貨大樓起火。內地傳媒四川在線報道，自貢高新區生態環境與應急管理局指出，救援工作已於18日淩晨3時結束，現場已無被困人員。火災共造成16人遇難，受傷人員均得到妥善救治。經初步調查，此次火災事故由施工作業引發，具體情況正在進一步調查中，善後工作正在進行。



7月17日傍晚6時11分，自貢市消防救援支隊指揮中心接報，自貢市高新區丹桂大街九鼎百貨大樓起火，現場有大量濃煙，有人員被困。據了解，起火建築共14層，群樓1、4、5、6層發現火點，內部呈立體燃燒狀態。

7月17日，四川自貢市有百貨大樓起火。（央視新聞）

官方新華社此前報道，截至當晚10點半，已完成第一輪搜救任務，營救被困人員75名，經核查已造成8人死亡，第二輪搜救繼續進行。《央視新聞》報道，自貢、內江、瀘州、宜賓、成都支隊及四川消防救援總隊全勤指揮部共284人、72車前往處置。

7月17日，四川自貢市有百貨大樓起火。（央視新聞）

獲救者跑上天台避難 有民眾稱家人失聯

據四川在線報道，至晚上9時10分，救援仍在繼續，消防灑水車不斷向大樓噴水，多架無人機升空。其中一名獲救者描述，當日下午6時左右，她突然聽見求救聲，看見大樓濃煙滾滾。她和同事迅速跑上天台避難，不到40分鐘，由消防員通過雲梯營救，當時和她一起獲救的約有20多人。

內地界面新聞引述一名民眾稱，34歲表哥在5樓桌球室上班。家人聽說大廈起火後，馬上給他打電話，但沒有打通，目前家人很著急。表哥讀一年級的兒子也料在一起，因正值暑假期間，孩子經常隨爸爸到桌球室待著。

多輛消防車及救護車到場支援。（央視新聞）

九鼎百貨已停業數年 部份樓層由商鋪或小公司經營

界面新聞又引述當地民眾稱，九鼎百貨大樓在幾年前已停業，僅部份樓層還有商鋪或小公司經營。據指出，九鼎百貨大樓地下1層有一家超市，5樓有一家桌球室，6樓有一家電影院和茶餐廳，10樓有一家舞蹈室，商場內還有電腦售後維修店和棋牌室。