湖南人大常委會原副主任彭國甫涉貪被捕　曾稱兒子結婚只擺7桌酒

據最高人民檢察院周五（19日）消息，湖南省人大常委會原黨組成員、副主任彭國甫涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對彭國甫依法作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



公開資料顯示，彭國甫1963年1月出生，湖南湘鄉人，1984年7月參加工作，1984年6月加入中國共產黨，在職研究生學歷，管理學博士學位，教授。作為一名學者型官員，彭國甫1984年於湘潭大學畢業後留校任職，先後擔任湘潭大學哲學系教師、系副主任、校長助理、校黨辦主任、校黨委副書記，於2002年4月出任湘潭大學黨委書記。

2008年11月，彭國甫履新岳陽市委副書記、岳陽縣委書記，3年後獲任湖南省科技廳廳長，並於2014年6月轉任懷化市委書記。2018年1月，彭國甫升任湖南省政協黨組成員、副主席，躋身副部級幹部，並繼續兼任懷化市委書記。2021年1月轉任湖南省人大常委會副主任，兩個月後不再兼任懷化市委書記。彭國甫擔任懷化市委書記一職長達6年多。

2024年1月10日，據中央紀委國家監委網站通報，彭國甫涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據中央紀委國家監委網站2024年7月7日消息，彭國甫嚴重違紀違法被「雙開」。

彭國甫涉貪被捕。（正義網）

通報稱，經查，彭國甫喪失理想信念，背棄初心使命，宣揚個人「政績」，撈取政治資本，政績觀扭曲，違規舉債、虛假化債，大搞統計造假、數據造假，結交政治騙子，在領導幹部利用職權和影響力為親友牟利專項整治中搞虛假整改，嚴重破壞地方政治生態；罔顧中央八項規定精神，搞形式主義、享樂主義；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；道德淪喪，搞權色、錢色交易；對家人不管不教，大搞「家族式」腐敗；利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

值得一提的是，在彭國甫的處分通報中，提到其對家人不管不教，大搞「家族式」腐敗的問題。然而在2016年3月，時任懷化市委書記的彭國甫受訪時曾大談自己的「家風」，甚至說：「前段時間我兒子結婚的時候，我們都按照中央的八項規定，沒有請客，親戚朋友一起擺了7桌。」他又指，自己把家風總結為「四要四不」：要有感恩之心、不能夠忘恩負義；要有敬畏之心、不要大膽妄為；要有進取之心、不要碌碌無為；要有廉潔之心、不能貪贓枉法。