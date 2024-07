三中全會｜免去秦剛中央委員會委員職務　確認李尚福開除黨籍處分

7月18日,第二十屆三中全會閉幕。全會決定,免去秦剛中央委員會委員職務,確認中央政治局對李尚福的開除黨籍處分。公報顯示,秦剛被免去中央委員職務,但仍稱其為「同志」。



二十屆三中全會決定,接受秦剛同志辭職申請,免去秦剛同志的中央委員會委員職務。

全會審議並通過中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告,確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。

公開資料顯示,58歲的秦剛曾任外交部新聞司副司長、司長、外交發言人,外交部禮賓司司長,外交部副部長,2021年至2022年任中國駐美國大使。2022年12月31日,秦剛接替王毅成為外交部部長。2023年3月,秦剛再任國務委員,躋身「黨和國家領導人」,三個月內連升兩級。

2023年7月25日,十四屆全國人大常委會第四次會議表決,決定免去秦剛兼任的外交部部長職務。同年10月24日,秦剛被免去國務委員職務。2024年2月27日,秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。

66歲的李尚福曾任解放軍總裝備部副部長、解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長、中央軍委裝備發展部部長等職務。2019年7月,李尚福晉升為上將軍銜。2023年3月的兩會上,李尚福獲選為國務委員,同時接任魏鳳和上將成為國防部長,成為副國級領導人。

李尚福:Chinese Defence Minister Li Shangfu salutes as he takes the podium to speak at the IISS Shangri-La Dialogue in Singapore June 4, 2023. (Reuters)