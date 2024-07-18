三中全會｜免去秦剛中央委員會委員職務　確認李尚福開除黨籍處分

7月18日，第二十屆三中全會閉幕。全會決定，免去秦剛中央委員會委員職務，確認中央政治局對李尚福的開除黨籍處分。公報顯示，秦剛被免去中央委員職務，但仍稱其為「同志」。



二十屆三中全會決定，接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志的中央委員會委員職務。

全會審議並通過中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。

任期最短的中國外交部長

公開資料顯示，58歲的秦剛曾任外交部新聞司副司長、司長、外交發言人，外交部禮賓司司長，外交部副部長，2021年至2022年任中國駐美國大使。2022年12月31日，秦剛接替王毅成為外交部部長。2023年3月，秦剛再任國務委員，躋身「黨和國家領導人」，三個月內連升兩級。

圖為2023年5月12日，中國外長秦剛訪問奧斯陸期間，與挪威外交部長惠特費爾特（Anniken Huitfeldt，背向鏡頭者）一同出席記者會。（Reuters）

2023年7月25日，十四屆全國人大常委會第四次會議表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務。同年10月24日，秦剛被免去國務委員職務。2024年2月27日，秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。

首位被美國制裁的解放軍上將

66歲的李尚福曾任解放軍總裝備部副部長、解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長、中央軍委裝備發展部部長等職務。2019年7月，李尚福晉升為上將軍銜。2023年3月的兩會上，李尚福獲選為國務委員，同時接任魏鳳和上將成為國防部長，成為副國級領導人。

李尚福：Chinese Defence Minister Li Shangfu salutes as he takes the podium to speak at the IISS Shangri-La Dialogue in Singapore June 4, 2023. （Reuters）

2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對當時任職中央軍委裝備發展部部長、主管武器工作的李尚福實施制裁。李尚福成為史上首位被美國制裁的解放軍上將。

2023年10月24日，全國人大常委會第六次會議宣布，李尚福被免去國務委員及國防部長職務，他僅擔任該兩職7個月。2024年6月27日，李尚福遭開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格。

前火箭軍司令

李玉超生於1962年11月，為解放軍火箭軍上將，曾任解放軍火箭軍第3任司令。李玉超長期在解放軍第二炮兵部隊服役，2016年7月調任火箭軍第55基地司令員。2017年3月，出任新調整組建的火箭軍第63基地司令員。2020年4月，提任火箭軍參謀長，並晉升中將軍階。2022年1月升任火箭軍司令員，晉升上將軍階。

李玉超。（網上圖片）

2023年7月28日，有報道引述知情人士說法，指火箭軍司令員李玉超，被中央軍委紀委、軍委審計署調查人員帶走。

2023年12月29日，十四屆全國人民代表大會常務委員會公告，火箭軍原司令員李玉超被罷免全國人大代表職務。

火箭軍參謀長

孫金明生於1965年3月，曾任第二炮兵營長、飛彈旅旅長，第二炮兵合同戰術訓練基地副司令員。2015年任第二炮兵52基地副司令員；2016年8月晉升少將軍階；2017年任火箭軍69基地司令員；2018年任火箭軍64基地司令員。

2022年3月，孫金明升任火箭軍參謀長，晉升中將軍階。