陝西柞水公路橋樑垮塌釀12死31失聯　習近平作出重要指示

新華社報道，7月20日上午從陝西省委宣傳部獲悉，19日20時40分左右，陝西省商洛市柞水縣境內突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向K46+200處嚴坪村二號橋局部垮塌。

截至20日12時，已搜救發現墜河車輛7輛、遇難者12人，1人獲救。還有18輛車、31人失聯，目前正在搜尋。



截至20日12時，已搜救發現墜河車輛7輛、遇難者12人，1人獲救。（人民日報）

據陝西省委宣傳部消息，7月19日20時40分左右，陝西省商洛市柞水縣境內突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向K46+200處嚴坪村二號橋局部垮塌（全長366米，跨越金錢河），垮塌長度約40米。通過高速收費系統比對、cctv監控、電話核實，初步判斷共有17輛轎車和8輛貨車墜河遇險。

災情發生後，中共總書記、國家主席習近平高度重視並作出重要指示，當務之急是全力搶險救援，千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好家屬安撫等善後工作。要注意科學施救，細致排查周邊安全隱患，嚴防次生災害。習近平強調，當前正值「七下八上」防汛關鍵期，各地區和有關部門要高度重視、壓實責任，加強監測預警，強化巡查排險，落實落細各項措施，切實保障人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，要盡一切努力搜救失聯人員，盡快查明原因，妥善做好善後工作，並抓緊排查處置險情，嚴防次生災害。要舉一反三，進一步壓實各方責任，全面排查各類風險隱患，做好災害事故等防範。

根據習近平指示和李強要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門負責同志趕赴現場指導救援處置工作。陜西省、商洛市已組織力量開展救援處置。目前，現場救援、善後處置等工作正在進行中。

陝西連日暴雨，7月19日，陝西寶雞防汛指揮部獲悉，截至7月18日18時，暴雨洪災造成5人不幸遇難、8人失聯。寶成鐵路鳳州至七里坪段中斷。4條國省幹道損毀中斷，40多條農村道路和21座橋樑水毀。

7月16日7時至17日10時，陝西寶雞普降大到暴雨，平均降雨量89.8毫米，主城區出現有氣象記錄以來最大日降雨量，其中金台區兒童公園站日降雨量226.3毫米，為建站以來最大日降雨量；渭濱站日降雨量182.4毫米，突破建站以來單日雨量極值；鳳縣小時降雨強度、日降水總量均超過歷史紀錄。全市多條河流出現超警戒水位，山洪暴發致洪水漫堤，渭濱區、鳳縣局部地區嚴重受災，其他縣區也不同程度受災。

災情發生後，寶雞市迅速啟動應急響應，開展救援工作。投入救援力量1.7萬人次，機械車輛970餘套。截至目前，轉移群眾7848人。寶平高速、太鳳高速已恢復正常通行，G310、G342已搶通部分路段，受災地區大部分通訊、供電已恢復。目前，搶險救災工作仍在繼續，群眾生產生活正逐步恢復。