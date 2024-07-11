重慶大暴雨致墊江縣6人死亡　近7000人受災多間房屋被淹

重慶市墊江縣近日遭受暴雨侵襲，據重慶市墊江縣防汛救災指揮部消息，截至周四（11日）13時50分，墊江縣已有6人死亡。



周三（10日）22時至周四7時，墊江縣普降暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。其中，墊江縣周嘉鎮等7個鄉鎮暴雨，桂陽街道等18個鄉鎮（街道）大暴雨，澄溪鎮胡家灣站特大暴雨，最大降雨量254.6毫米，最大小時雨量為75.8毫米（福安）。

墊江縣五洞鎮積水現場。（極目新聞）

當局指，已有4人因強降雨導致的地質災害死亡，2人溺水死亡。此次強降雨導致澄溪鎮、裴興鎮等14個鄉鎮、6985人受災，5間房屋倒塌。

受強降雨影響，重慶長壽等地出現了河水倒灌、房屋被淹等情況。（央視新聞）

多個區縣還出現了內澇積水、河水倒灌及人員被困情況，當地消防救援部門及時出動轉移被困群眾。

超市出現積水。（極目新聞）

在五洞鎮，一間大型超市相關負責人表示，淩晨4時左右突然接到店鋪出現積水需要轉運貨物的消息，到達時積水已經將近1.5米，多扇卷簾門被水流沖壞，超市內的部分收銀機、貨架、促銷台被沖走，貨物也被沖走了不少。直到6時左右，水才退去。

他指，超市附近有條小河流，多年來沒有發生漲水情況，這是店鋪第一次被淹，經統計，店鋪損失超過150萬元人民幣，目前正清淤自救。