香港政商產學研代表　齊聚博鰲亞洲論壇全球健康論壇第三屆大會

博鰲亞洲論壇全球健康論壇第三屆大會在2024年7月16日至18日於北京國家會議中心成功舉辦。博鰲亞洲論壇始終致力於促進亞洲與世界的共同發展，「人人享有健康」是博鰲亞洲論壇的美好願景之一。



林鄭月娥女士為本次分論壇致開幕辭。她高度肯定了香港發展生命健康與生物科技產業的諸多優勢。（博鰲亞洲論壇）

健康產業已成為新的經濟增長點，生物製造、智慧醫療等健康產業的新發展成果，也是新質生產力的重要組成部分。三天會期裏，與會嘉賓就「健康無處不在——可持續發展的2030時代」為主題，圍繞「健康融入所有政策」「實現全面健康」「創新促進健康」三大議題，就突發公共衛生危機應對、健康老齡化、人工智能賦能大健康、生物醫藥發展等各國共同關注的議題展開深入討論。

其中，「分論壇：創新促進健康——亞洲健康產業論壇：香港視角」於7月17日上午在國家會議中心三層圓滿結束。該論壇由香港生物科技協會、香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK)牽頭舉辦，是大會唯一以城市為主題的平行論壇，並由《香港01》執行副總編輯任璐女士主持。

香港第五任行政長官林鄭月娥女士、中國肝炎防治基金會理事長王宇博士、創新科技署生物技術總監張文勇博士、中共北京市委經濟技術開發區工委副書記於淼、香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星教授擔任了本次分論壇的主旨演講嘉賓。在該分論壇上，來自香港政、商、產、學、研不同領域的代表團成員們都真誠地從自身經驗與感悟出發，向在座嘉賓分享作為國際金融中心的香港發展生物科技產業中心、國際創科中心的優勢與大好前景。

林鄭月娥女士為本次分論壇致開幕辭。她高度肯定了香港發展生命健康與生物科技產業的諸多優勢，並期望香港能在科技創新方面與大灣區及國際有更深層次的合作，共同應對地區性問題。

林鄭月娥女士為本次分論壇致開幕辭。（博鰲論壇）

張文勇總監為分論壇帶來「小地方，大力量：特區創新有助全球健康」的主旨演講。張總監從政府部門的角度出發，指出香港有著鮮明的創科中心定位，特區政府正積極發揮自身的制度與環境優勢，持續加大對創科產業發展的投入。

創新科技署生物技術總監張文勇博士。（博鰲論壇）

劉澤星院長作為知名研究者，透過「在第四次工業革命中，我們需要更多的醫生嗎？」這一視角，以主旨演講的形式分享了自己的想法。劉院長向現場觀眾介紹了四種影響衛生保健隊伍構成的決定性因素。他認為，未來的衛生保健產業不僅需要越來越多的醫生，更需要社會各界的深度參與。

香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星。（博鰲論壇）

本次分論壇舉辦了兩場圓桌會議。第一場圓桌會議的主題是「展望2030年：醫療保健與創新醫學的未來」。會上，劉澤星教授表示三十年前，對於濕性關節炎，人們可謂束手無策；三十年後，已出現一種具革命性的改進，但病人的數量卻在不斷增加。劉院長指出，隨著生活質量改善、死亡率下降，高收入國家不斷做出積極的改變，但中低收入國家仍未行動。因此，我們需要針對不同情況，呼籲社會各界積極推進全球健康，提高對公共衛生危機的認識。同時，我們還要加快部署更全面的衛生保健系統，集結專業的醫學與生物人員共同應對上述情況。

香港 Bioworld Ventures 合伙人張仁宇醫生首先以一位投資者的角度分享了他的見解。張仁宇醫生認為，一款全新的醫學科技設備應從3個角度來評估：產品特徵、市場特徵與人員因素。產品需要與市場契合才能具有商業化的價值，同時也需要專業人員的操作與工作。三者相輔相成。而香港作為「超級聯繫人」便提供了這樣的獨特環境。張醫生還提出，未來醫學儀器的發展趨勢是簡單化及大數據，並輔以人工智能，借此實現效率提升、居家便捷使用與疑難雜症監測，這些技術都離不開市場的作用。

香港特別行政區創新科技署生物科技總監張文勇教授則分享了他對特區政府與粵港澳大灣區在生物科技產業上合作的看法。他指出，現在大灣區各處連接暢通，生活方便無阻，是全中國最發達的區域之一。這為其發展生物科技提供了強大的驅動力；另一個方面，香港具有完整、優異的環境供生物科技產業發展。隨著越來越多的有關項目落地，香港應進一步促進與大灣區在學、研上的交流，進而走向世界。

香港生物科技協會主席於常海教授從科技應用的角度出發，提出了兩種交流模式：多維度交流與大區域交流。香港內部既要開展政、學、研、商由上至下深度合作，更要與鄰近地區如大灣區加深交流，並利用香港中西文化結合的特色與其他環境優勢，做到科技標準化，進而打造全新的國際創科中心。

第二場圓桌會議的主題是「持續發展：打造健康產業基金」。於常海教授進一步說到，香港聚集了不少世界名校，有著深厚的學術底蘊。他所創辦的香港生物科技協會致力於從香港出發，將生物科技推向世界；他還分享到，著名學術期刊《Science》專門採訪並報道了香港國際生物科技論壇暨展覽的情況，突出我們有條件「從香港開始，改變世界的生物科技」。可見，即便是在地緣政治的巨大壓力下，香港發展生物科技的潛力仍是有目共睹、不可忽略的。

香港生產力促進局生命科技及中藥副主管虞文盈女士則從中醫藥的角度表達了自己的看法。盧女士分享到，近年來，香港的中醫藥產業發展迅猛。從中醫藥處的成立、中醫院的落地建設，中醫藥相關的資金流動增加，再到中醫藥和創新科技的有效結合，無不展現出香港發展中醫藥的強大動力與優越性，以及相當可觀的可持續性。