博鰲論壇｜陳國基：無與會者對23條立法表憂慮　將與海南加強合作

正在海南出席博鰲亞洲論壇的政務司司長陳國基今日（28日）表示，出席論壇期間，根本沒有任何與會外國官員或商界人士表達對本港就《基本法》23條本地立法的憂慮。他強調，商界最重視安全和平穩的社會環境，以便利營商。



他又再提及昨日與海南省省長劉小明會面約四十五分鐘，雙方均同意未來可加強合作，互補長短。



政務司司長陳國基（中）今日（27日）在海南與擔任博鰲亞洲論壇2024年年會志願者的香港青年會面（政府新聞處）

陳國基在海南會見傳媒時，被問及是否有與會政商界代表提出有關本港就《基本法》23條立法的憂慮時指，這裡政商雲集，但根本沒有人提出23條的問題，商界重視安全和平穩的社會環境：「難道會認為天天汽油彈、日日衝擊有利經商？」他強調，23條立法正是確保香港有安全平穩的營商環境。

斥部分美西方媒體不想香港安穩

他指，部分美西方媒體有關23條立法會令商界憂慮的報道，是抱有政治性。他問道，2019年，本港社會不安穩的時候，他們為何不站出來說會影營商？因為他們並不想香港有安穩環境。

垃圾徵費下月先行先試 認真務實試行再決定

至於下月本港將推行垃圾徵費的先行先試計劃，陳國基指行政長官李家超和環境及生態局局長謝展寰已多次說明，知道市民和有團體對計劃的實施細節有憂慮，故才推行先行先試審視市民在執行上的難處。他表示，當局會訪問市民對計劃 的意見後，認真務實試行再作決定。

陳國基（左三）昨日（27日）在海南與海南省省長劉小明（右三）和海南省委常委兼統戰部部長苗延紅（右二）會面。政務司司長私人辦公室政策統籌主任黃潔怡（左二）亦有出席。（政府新聞處）

被問及海南作為自貿港，對內地其他省市旅客也有相當吸引力，會否對香港構成競爭、分薄旅客客源時，陳國基稱昨天與海南省長劉小明見面45分鐘，大家有共同看法，是瓊港各有優勢，海南面積是香港30倍，人口只有1000萬，有很大發展空間。

他指，海南的自貿港地位有利於對外包括香港商界訂立協議，寬鬆度很大。而海南也看重香港的低稅、國際網絡與專業服務，最重要是能互補長短，加強合作與聯繫。