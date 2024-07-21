將開通往返香港航線　全球規模最大高高原機場獲批國際機場

中國民航局近日印發批復，位於西藏的拉薩貢嘎機場正式更名為拉薩貢嘎國際機場，後續將開通至香港、新加坡等地的直飛航線。



拉薩貢嘎機場獲批更名為拉薩貢嘎國際機場。（中國西藏網）

拉薩貢嘎國際機場於1966年11月23日投用，海拔3569米，是世界上最早通航的高高原機場之一，同時也是海拔最高的民用機場之一。

拉薩貢嘎國際機場先後歷經3次改擴建，共有3座航站樓、2條跑道，已開通139條航線、有11間執飛航空公司。2021年，該機場T3航站樓正式投入運行，成為西藏最大，以及全球規模最大的高高原機場航站樓之一。

2023年，拉薩貢嘎國際機場安全保障航班4.48萬架次、完成旅客吞吐量547.1萬人次、貨郵吞吐量4.16萬噸，分別按年增長65.2%、111.8%、43.7%。

拉薩貢嘎國際機場T3航站樓。（新華社）

今次更名將進一步提高拉薩貢嘎國際機場的知名度、競爭力和影響力，有利於西藏進一步擴大對外開放和經濟社會發展。目前，按照西藏自治區統一部署，民航西藏區局正積極籌劃開通拉薩至新加坡國際航線，及拉薩至香港地區航線。

至於機場與國際機場有何分別，據了解，機場通常指能夠起降航空器的地點，包括民航、軍用、通用等不同類型的機場。國際機場，也稱為口岸機場或設關機場，是經政府批准設立的對外開放航空口岸，專門運營定期國際或地區商業航線。意味只有允許國際航班起降的機場才能被稱為國際機場。‌

另外，國家出入境管理局5月11日宣布，經國務院批准，決定自5月27日起，為太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等8個城市符合條件人員簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。