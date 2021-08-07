西藏拉薩貢嘎機場T3正式投運　為全球規模最大高高原機場航站樓

經歷三年的建設，西藏最大的航站樓，兼全球規模最大的高高原機場航站樓之一的，拉薩貢嘎國際機場T3航站樓，於今日（7日）正式投入運行。該航站樓是西藏「十三五」重點項目，投入運行後將極大提升機場的旅客保障能力、提高旅客的出行體驗。



據了解，拉薩貢嘎機場是世界上最早通航的高高原機場之一，同時也是海拔最高的民用機場之一，旅客吞吐量佔西藏所有機場的75%以上。目前，貢嘎機場合共通航62個城市，開闢航線114條。

2016年5月，拉薩貢嘎機場航站區改擴建工程正式獲得西藏政府與民航局的批復，被列為西藏「十三五」重點建設項目、自治區重要民生項目。2017年12月，該工程正式開工建設，總投資39.07億元人民幣，建設內容包括新建8.8萬平方米航站樓、21個機位的站坪，配套建設空管、通信、生產生活等設施；航站樓、站坪、貨運等設施能夠滿足旅客吞吐量900萬人次、貨郵吞吐量8萬噸的需求，其他生產生活設施能夠滿足年旅客吞吐量550萬人次的需求並作相應預留。

拉薩貢嘎機場T3航站樓總建築面積約8.8萬平方米，是西藏最大的航站樓。從高空俯瞰，航站樓的造型猶如雪蓮花，寓意西藏傳統文化中所追求的「心中的日月——永恆的香巴拉」；正面觀看，航站樓主樓輪廓又似一條哈達，窗戶上還有藏八寶吉祥結圖案、藏式椽頭裝飾、藏式花紋雕飾等。

7日上午，隨著西藏航空TV9815次航班以及成都航空、廈門航空轉場運行，拉薩貢嘎機場T3航站樓迎來第一批進出港的旅客，標誌了航站樓正式投入運行。而航站樓的建成投運，還將進一步提升拉薩機場的綜合保障能力、對進一步促進西藏經濟發展有重大的意義。