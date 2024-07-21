颱風「派比安」今早在南海中部海面生成　料午夜至明早登陸海南

據中央氣象台，今年第4號颱風「派比安」（熱帶風暴級；英文名稱：Prapiroon；名字來源：泰國；名字意義：雨神）已於今天（7月21日）早晨在南海中部海面上生成，預計今天午夜到明天早晨在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸。



今年第4號颱風「派比安」預計今天午夜到明天早晨在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸。（中央氣象台）

中央氣象台指，「派比安」早晨5點鐘其中心位於海南省三沙市（西沙永興島）西南方向約125公里，也就是北緯16.2度、東經111.4度，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕。

預計「派比安」將以每小時10公里左右的速度向北偏西方向移動，強度將略有增強，並於今天午夜到明天早晨在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8-9級。

中央氣象台指，7月21日早上8時至22日早上8時，南海大部、北部灣、廣東西部沿海、海南島沿海、中沙群島、西沙群島、南沙群島將有6-7級風，陣風可達8-9級，「派比安」中心經過的附近海面和地區風力可達8-9級，陣風10級。

中央氣象台又指：7月21日早上8時至22日早上8時，海南島大部、廣東西部沿海有大雨或暴雨，部分地區有大暴雨（100～200毫米）。

今年第3號颱風「格美」向台灣東部海面靠近。（中央氣象台）

「格美」向台灣東部海面靠近

此外，今年第3號颱風「格美」的中心今天（21日）早上5時位於菲律賓馬尼拉東偏北方向約610公里，也就是北緯16.5度、東經126.3度，中心附近最大風速8級（20米/秒），中心最低氣壓992百帕，七級風圈半徑180-220公里。

預計，「格美」將以每小時10公里左右的速度向北偏西方向緩慢移動，強度逐漸增強，最強可達強颱風級或超強颱風級（50-52米/秒，15-16級），並逐漸向台灣島東部海面靠近。