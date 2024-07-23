三中全會閉幕　國台辦主任宋濤：為台胞在大陸發展提供更多機遇

中共三中全會閉幕後，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄於周一（22日）晚上在江蘇崑山市會晤大陸國台辦主任宋濤。宋濤表示，二十屆三中全會通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（下稱《決定》），將為台灣同胞在大陸發展提供更多機遇。



劉兆玄為台灣前行政院長，周一晚以兩岸企業家峰會台灣方面理事長身分參加「2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會」，並在崑山會晤宋濤，雙方會前握手致意。

宋濤表示，二十屆三中全會於上周閉幕，會議審議通過了《決定》，為中國式現代化提供了一個動力，也為台胞在祖國大陸發展，提供了更多機遇。他稱，中共中央台辦、國務院台辦將落實二十屆三中全會精神和中共總書記習近平的指示，將持續地為增進台胞福祉來完善制定政策，助力台灣同胞更好地融入大陸，實現更好的發展。

宋濤又提到，當前台海形勢複雜嚴峻，根源就是民進黨當局，他們絕不容忍、絕不姑息「台獨」，希望兩岸企業家峰會以民族大義為優先、以台灣同胞福祉為重，堅定兩岸同屬一個中國的歷史，堅決反對台獨，並希望兩岸同胞一起推動兩岸關係和平發展，吸引更多台胞台企到大陸來發展，也吸引更多台灣青年到大陸來實習創業就業。

劉兆玄則回應，年輕人應該敢做、敢為，兩岸青年企業家可以攜手推進產業發展，或是抓緊以「新質生產力」為核心的經濟，敢於創業、找到自己的機遇；又表示這次峰會舉辦氛圍良好，兩岸企業家峰會將持續地往這個方向前進為兩岸搭橋，為企業家解決問題，也為兩岸和平發展貢獻一點力量。