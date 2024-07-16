喊話台商｢做大只能在大陸｣　國台辦重申：懲獨22條不涉及廣大台胞

第12屆雲台會今（16）日在雲南昆明召開，國台辦副主任潘賢掌在會上喊話台商，「要做大只能在大陸」，強調近年所謂兩岸貿易與投資減少並非真相，期許台商透過立足大陸、放眼RCEP（區域全面經濟夥伴協定）覆蓋區域，大陸作為台商台企投資興業、做大做強的最佳選擇地不會改變。



今年雲台會以「共享RCEP新機遇 開創原台融合新局面」為主題。綜合台媒報道，潘賢掌在開幕式致詞時表示，將落實國家主席習近平對台工作決策部署，完善台胞政策制度，並對台企拓展大陸內銷市場、參與國家重大發展戰略拓展更廣闊空間。

潘賢掌指出，國台辦6月在陝西西安會同國家發改委、商務部和等單位召開「新機遇、新形勢、新發展台商座談會」，面對面解決台商訴求，增強兩岸經濟合作的穩定性和可持續性。本周末跟下周還要在蘇州召開座談會，推進台商扎根中國大陸。

以「兩岸關係與民族復興」為主題的2023年兩岸關係研討會8月17日上午在四川成都開幕，國台辦副主任潘賢掌（圖）在致詞中指出，「台獨」分子竄美一次，台灣同胞利益就受損一次。台灣同胞要堅定站在歷史正確一邊，堅持「九二共識」,堅決反對「台獨」和外部勢力干涉。（中國台灣網）

潘賢掌現場更對台商在大陸發展喊話，「信心比黃金還要重要」。雖然近年看兩岸貿易與台商投資額似乎減少，但有些台商是把零組件先在大陸生產好，再到越南、墨西哥組裝後出口，本質貿易額沒有減少；另看到投資面，經內部測算也發現，台商透過各種通路下的投資沒有減少，呼籲要堅定信心，「要真正做大，只能在大陸」。

潘賢掌不忘向台商喊話搶抓商機，呼籲把握住中國式現代化，面對中國大陸14億多人市場、中等收入群已超過4億，未來10年將超過8億，比所有西方國家高收入族群國家加起來還多，台商更應近水樓台。

至於稍早6月21日，北京官方發布依法懲治台獨頑固分子等22條，潘賢掌對此重申，這個懲治措施針對的是極少數頑固台獨分子，不涉及廣大的台灣同胞，認為廣大台商是兩岸交流合作的親歷受益者，對大陸發展進步和兩岸關係前景感受最深清醒，最有發言權。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

今年雲台會系列活動時間規劃本月15日到19日進行。雲南省委副書記、省長王予波業於13日會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等台灣政要一行。活動前一天，雲南省委、省政府領導和中央台辦領導則會見台灣重要嘉賓。啓動儀式16日上午舉行，國台辦、雲南省及台灣重要人士等致辭。

根據官方信息，本屆雲台會總邀請兩岸嘉賓共600多人，參加主題活動嘉賓約350人，台灣嘉賓約220人。活動聚焦台商台企積極把握RCEP全面實施新機遇，主動參與發展壯大雲南資源經濟、園區經濟、口岸經濟等發展目標和雲南輻射中心建設新機遇。