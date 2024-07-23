第二十屆三中全會報告如何產生？　起草細節曝光

在習近平關於《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的說明中，詳細介紹了文件起草過程。比如，「12月8日，文件起草組召開第一次全體會議，文件起草工作正式啟動」。經過7個多月時間深入調查研究，廣泛徵求意見，開展專題論證，反復討論修改。2023年11月27日，「就黨的二十屆三中全會議題徵求各地區各部門各方面和部分幹部群眾意見」。「2024年5月7日，決定稿下發黨內一定範圍徵求意見，徵求黨內老同志意見」，「專門聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表意見」，「聽取相關企業和專家學者意見」。「各方面提出了1911條修改意見和建議。文件起草組認真研究這些意見和建議，能吸收盡量吸收，作出221處修改」。



第二十屆三中全會，中央委員會總書記習近平發表重要講話。（影片截圖）

根據公開信息，按照時間先後順序，特別梳理了三中全會文件起草的一些細節：

2023年11月，中共中央政治局常委會、中共中央政治局先後召開會議，作出一項意義重大、影響深遠的重大決策——黨的二十屆三中全會重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題並作出決定。同時，成立黨的二十屆三中全會文件起草組，習近平親自擔任文件起草組組長。

2023年11月底，中央下發通知，就黨的二十屆三中全會議題在黨內一定範圍徵求意見。同時，通過一定方式徵求部分黨外人士意見和建議。不久，帶着對黨情國情世情的調研思考，凝結着各方面的智慧，111份意見和建議從四面八方匯集而來。

2023年12月8日，北京中南海，習近平主持召開黨的二十屆三中全會文件起草組第一次全體會議。 「黨中央把起草黨的二十屆三中全會文件這項重大任務交給大家，是對大家的充分信任，也是大家的榮譽和責任。」面對在場的70多名文件起草組同志，習近平總書記提出要求：「希望大家以對黨忠誠、高度負責的精神，同心協力、紮實工作，完成黨中央交給的全會文件起草任務。」

第二十屆三中全會。（新華社）

2023年12月，召開全會重點課題調研部署會議，安排55家中央有關部門和單位就38個重點課題進行調研，此後形成78份調研報告；同時，組成16個調研組，赴各省區市、新疆生產建設兵團和中央有關部門、單位調研。

2023年12月下旬起，就全會議題上門聽取黨和國家有關領導同志以及省部級主要領導同志的意見，一對一單獨訪談，並形成一人一稿的訪談記錄。習近平對黨和國家領導同志意見及省部級主要負責同志訪談報告逐一審看，對重要意見建議還作了批注。

2024年4月30日，中共中央政治局召開會議，決定今年7月召開黨的二十屆三中全會，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

2024年5月7日，決定徵求意見稿下發，廣泛徵求各方面意見。

第二十屆三中全會。（影片截圖）

2024年5月20日，習近平主持召開黨外人士座談會，聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表對決定稿的意見和建議。會議結束時，習近平叮嚀：「今天的座談會後，大家可以繼續深入思考和研究，把各領域值得關注的情況和各方面反映較為集中的意見建議匯集起來，及時向中共中央反映，為開好中共二十屆三中全會作出積極貢獻」

2024年5月23日，習近平在山東濟南主持召開企業和專家座談會，聽取了大家就深化電力體制改革、發展風險投資、用科技改造提升傳統產業、優化外資企業營商環境等方面的意見建議。

截至2024年5月30日，各地區各部門各方面共提出修改意見1911條，扣除重覆意見後為1756條，其中原則意見135條，具體修改意見1621條。經過認真研究這些意見和建議，能吸收的盡量吸收，作出221處修改。

2024年7月15日上午，二十屆三中全會召開，習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。

2024年7月15日-17日，出席全會的199名中央委員、165名候補中央委員，還有列席會議的同志，分成10個組，深入交流討論、提出意見建議。經過充分討論，與會同志共提出修改意見205條。文件起草組根據這些意見建議，對討論稿提出修改建議。

習近平出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

2024年7月17日晚，習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取全會各組討論情況匯報和文件起草組修改建議，對決定稿作出25處修改。

2024年7月18日上午形成的修改稿再次提交全會分組徵求意見，之後又作出2處修改，形成《決定》草案。

2024年7月18日下午，中共二十屆三中全會正式通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。

7個多月時間裏，對決定稿認真推敲、細致打磨，過程稿多達38次。從重大論斷、重大舉措，到文字表述、遣詞用句。其間，習近平3次主持召開中央政治局常委會會議、2次主持召開中央政治局會議審議全會有關文件，精心審閱批改文件起草組上報的每一稿，多次作出重要指示批示。根據習近平關於做好重要改革舉措研究論證的指示要求，先後就21項改革舉措，委託53家部門和單位組織論證，並根據論證結果甄別遴選。