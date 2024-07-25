蘭州多區現神秘刺激性異味　市民凌晨被熏醒：聞後頭痛、心跳加速

周四（25日）淩晨約2時起，甘肅蘭州陸續有市民反映，城關區、七里河區等區域出現大範圍的刺激性氣味，且來源不明，引發關注。目前，多個部門已展開排查溯源。



多位市民淩晨在網上發布影片稱被莫名刺激性味道熏醒，有人稱聞後出現頭痛，心跳加速症狀，還有人形容味道像「屍體從化學用品裏面撈出來曬乾的味道 ​」，另有人因此佩戴上了N95口罩。

多位市民淩晨在網上發布影片稱被莫名刺激性味道熏醒。（影片截圖）

據悉，出現氣味的區域包括城關區、七里河區、安寧區，一名家住城關區何家莊火車站附近的周姓市民透露，氣味特別刺鼻，他被熏醒了兩次。另一來自城關區廟灘鎮的雷姓市民則表示，異味有點像硫化氫的味道，他第一反應是燒垃圾或者某地方著火，而他在氣味出現後就關窗，之後再也沒開過。

在接到相關報警後，蘭州市應急、公安、生態環境等部門已展開排查溯源。目前，排查溯源工作仍在進行中。

事件引起輿論廣泛關注，網民紛紛猜測異味來源，「化學物發洩露？應該不會吧……安全起見，大家還是把壓箱底的N95先戴上吧」、「我以為家裏著火了，起來把插線板都關了聞，發現是室外的」。

有網民更直言事件嚇人，已算是重大公共衛生事件，並關注氣體是否對市民有身體健康的傷害，「鼻炎患者已經開始打噴嚏了，害怕！ ​​」、「必須盡快調查出結果，蘭州市民有知情權」、「全蘭州市幾乎每個區的市民都於半夜聞到刺激性氣味被迫醒來，並同時伴有胸悶咳嗽不適等症狀，但幾小時的奔走相告卻沒有等來官方的任何回應，全城市民的生命健康安全不重要嗎？請官方正視蘭州市市民的合理合法訴求！ 」。 ​