遼寧葫蘆島化工企業屢傳異味　村民實名舉報質疑環境污染致癌症村

近期，遼寧省葫蘆島市因環境污染問題成為關注焦點，其中一份網上公開的實名舉報信，指出當地化工企業環境污染威脅千人村莊，近千畝土地寸草不生，更導致村民眼淚直流、嘴舌發麻，上百人患癌或死亡。

當地環境部門重點檢查21家排放企業，基本確定異味主要來源於經濟開發區中從事危廢處置等業務的化工企業。官方通報稱，其中4家企業涉嫌超標排放等違法問題，已立案查處。

《中國慈善家》報道，葫蘆島市居民普遍反映，當前空氣狀況對比一個多月前有所改善，但異味依然揮之不去。



的士司機李師傅稱，當地一刮起西南風，就會傳出一股嗆鼻的味道，「吸到嘴裏辣嗓子」。他居住在距離某化工廠約一公里處，以前偶爾能聞到一些異味，但今年以來頻頻傳出異味，尤其是在5、6月份，「嚴重時半夜會被嗆醒，一整天嗓子特別不舒服，家裏都有一股酸臭味」。他認為，大部分異味均來自龍港區的經濟開發區北港工業園區，當地約有一百家工廠。

葫蘆島市生態環境局曾稱，異味問題主要包括兩方面，一是某公司內的庫存處置危廢品，二是北港、龍港區域內化工企業廢氣排放。報道指，涉事公司為葫蘆島市興明環保科技有限公司，該公司位於經濟開發區，是一家以處置利用危險廢物為主的企業。

去年7月31日，興明環保公司危險廢物倉庫起火，倉內儲存的危險廢物大部分被燒毀。由於處置時對危廢儲池內原有狀態產生擾動，且物料轉移、包裝物破拆時曾短暫暴露在外，無法完全封閉作業，導致間斷性出現揮發性氣體外逸，引起周邊異味問題。

團山子村村民實名舉報，當地化工企業環境污染威脅千人村莊，近千畝土地寸草不生。（微博＠秋利JIANG）

化工企業聚集，污染千人村莊

除了異味問題，一份由葫蘆島市南票區虹螺峴鎮團山子村80多位村民的實名舉報信，更透露當地化工企業環境污染威脅千人村莊，過百人因而患癌或死亡。

報道指，團山子村是化工企業聚集區，其中成立於2011年5月的葫蘆島市南票區方隆浮選劑廠，主要經營浮選劑（氧化石蠟皂）加工、銷售，而浮選劑是一種提高金回收率的介質，若生產、儲存過程中稍有不慎，就會污染空氣及土壤。

該企業位於團山子村南邊，除了進原材料的大卡車出入外，大門常年緊鎖。今年5月，遼寧省巡視組曾進入工廠視察，並在廠內發現一處封閉嚴實的污水池，被彩鋼板蓋上後鋪上土，最上層堆了廢料桶。工作人員掀開蓋後，隨即傳出一股刺鼻的氣味，污水池在陽光照射下發出紅光。

另一家大企業虹京實業成立於2004年12月27日，經營範圍包括危險化學品生產、危險廢物經營、危險化學品經營、常用有色金屬冶煉、化工產品生產等。虹京實業曾因收集處置的固體廢物，未採取防止污染環境的措施而多次被罰。

多年來，團山子村部分村民以地下深井水為主要飲用水。村民反映，近年來，從幾十米深的地下抽上來的水顏色發綠，他們不得不去幾公里外的地方運水回家。

對此，葫蘆島市南票區委成立聯合調查組。調查組負責人稱，根據水文走勢，企業和村民飲用水並不處於同一地下水水文地質單元，相當於企業在下游，村民在上游；調查組檢測了14個村的飲用水，均未檢測出大腸菌群，「（被舉報的企業）不能說對地下水一點影響也沒有，但影響並不大」。

環境污染導致癌症村？

除了空氣污染問題，村民更擔心土壤、地下水受污染。有村民稱，其養飼的60多頭羊陸續死去了一半，懷疑是進食了被污染的草。對於村民反映的土地不長苗、成活率低等問題，調查組負責人則稱「是歷史遺留問題」，涉及的土地很早以前就被污染，並不是目前的企業污染所致。

有村民表示，他們曾委託相關機構檢測飲用水，結果顯示多項指標超標。其中，臭和味超標，而臭和味的產生主要是有機物的存在，工業污染所致的可能性較大；同時還檢測出大量的大腸菌群。

至於村民反映「癌症村」的問題，前述調查組負責人解釋，癌症村是指在某一固定空間、固定人口中，有一定數量的人口患同一種癌症，或某一種癌症在該空間內的發病率劇增。調查組統計了2017年至今癌症的患病及死亡情況，團山子村的癌症死亡率和南票區整體持平，因此當地不存在「癌症村」，「國內目前沒有權威機構認定癌症與環境有直接有因果關係，不能排除因個人習慣、家庭遺傳等病史等造成」。

政府檢測數據達標但仍有異味？

葫蘆島市生態環境局副局長蔣克旭介紹，葫蘆島市一早就建立了大氣環境一體化管控平台，實時監測各區域環境指標，尤其是一些排污企業都安裝在線監測設施，用電腦監測難以造假。

7月6日，有市民反映「空氣有味，重度污染」，隨後生態環境局聯合省環境廳和第三方檢測了市內環境，結果顯示為「優良天」。7月17日，葫蘆島市環境空氣質量日報顯示，「16日，葫蘆島市環境空氣指數AQI為48，環境空氣質量為優」。

蔣克旭表示，以目前的手段，是未能將所有有氣味的物質分析出來，企業即使按照國家標準達標排放，也可能產生一定的氣味。

目前，中國工業大氣污染物排放管理主要執行《大氣污染物綜合排放標準》（GB 16297—1996），規定了33種大氣污染物的排放限值，同時規定標準執行中的各種要求，該標準實施至今已有25年。

葫蘆島市生態環境局綜合科科長夏廣宇表示，只要排放企業生產，附近的居民就會聞到異味，這不光是污染問題，可能與城市規劃佈局都有一定關係。不過，企業達標排放是執法的底線而非上線，地方行政部只能按底線執法。

實際上，國內已逐步收緊污染物排放的國家標準，先後出台了《揮發性有機物無組織排放控制標準》《塗料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準》《製藥工業大氣污染物排放標準》。同時，考慮到各地發展的實際情況，國內去年出台《生態環境標準管理辦法》，規定地方污染物排放標準優先於國家污染物排放標準。