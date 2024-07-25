中共中央政治局常委會召開會議　研究部署防汛抗洪救災工作

中共中央政治局常務委員會周四（7月25日）召開會議，研究部署防汛抗洪救災工作。中共總書記、國家主席習近平主持會議並發表講話。



會議指出，今年中國氣候年景偏差，強降雨過程多、歷時長，江河洪水發生早、發展快，一些地反覆遭受強降雨衝擊，，防汛抗洪形勢嚴峻複雜。

會議強調，當前中國正值「七下八上」防汛關鍵期，長江等流域防洪峰、防決堤、排內澇壓力不減，黃河、淮河、海河、松遼流域有可能發生較重汛情，疊加颱風進入活躍期，防汛形勢更加嚴峻複雜。

會議指出，要始終把保障人民生命安全放在第一位，進一步完善監測手段，提高預警精準度，強化預警和應急響應聯動，提高響應速度，突出防禦重點，盯緊基層末梢，提前果斷轉移危險區群眾，最大限度減少人員傷亡。

會議強調，要全力開展搶險救援救災，加強統籌部署和超前預置。解放軍、武警部隊、消防、央企等各方力量，要時刻保持應急狀態、聽從統一調度，確保快速出動、高效救援。要及時下撥救災資金、調運救災物資，加快保險理賠，妥善安置受災群眾，做好群眾就醫、學生開學等需求保障。

會議要求，各級黨委和政府要認真貫徹落實黨中央決策部署，切實擔負起促一方發展、保一方平安的政治責任，國家防總要強化統籌協調，各級領導幹部要靠前指揮，各有關方面要密切配合，凝聚合力。基層黨組織和廣大黨員幹部要充分發揮戰鬥堡壘和先鋒模範作用，在防汛抗洪救災一線奮勇爭先、挺膺擔當，全力保障人民群眾生命財產安全。