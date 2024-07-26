轟-6K抵近阿拉斯加挑釁？內地專家：美軍抵中國近海不也理所當然

俄羅斯圖-95MS轟炸機和解放軍空軍轟-6K轟炸機在本月24日聯行巡航時，抵近美國阿拉斯加防空識別區（ADIZ），美加兩國隨即派出F-16戰機實施追監，不僅代表解放軍轟-6K首次進入阿拉斯加防空識別區，內地軍事專家張學峰透露，這是解放軍轟炸機首次飛抵阿拉斯加附近，「這是美國戰機首次在本國附近攔截進行戰略巡航的中國轟炸機。」



內媒《環球時報》報道，俄羅斯國防部在聲明中表示，俄羅斯圖-95MS轟炸機和中國空軍轟-6K轟炸機在楚科奇海、白令海和太平洋北部海域上空進行聯合巡邏，在飛行過程中，中俄機組人員演練了空中巡邏各個階段的相互協作問題，由俄空天軍蘇-30SM和蘇-35S護航。

俄羅斯國防部表示，「俄羅斯和中國飛機的聯合飛行持續了5個多小時，在航線的某些階段，外國戰鬥機伴飛了兩國飛機。」

圖-95是俄羅斯長曾多次被用於繞行日本列島的關鍵戰略武器。（日本防衞省統合幕僚監部截圖）

據了解，阿拉斯加防空識別區覆蓋區域十分廣大，向北覆蓋北極海邊緣的波弗特海部分海域，向南則包含白令海大部分海域。張學峰分析道，「美方沒有公開在哪個空域對中俄戰機進行攔截，可以肯定的是，這是中國轟炸機執行戰略巡航任務中距離中國本土最遠的一次，這是首次但不會是最後一次。」

張學峰強調，轟-6轟炸機升級改進後，性能得到大幅提升，可以攜帶遠程對地打擊導彈，「在對方戰鬥機攔截半徑外進行對地對海打擊，空射導彈也具有射程遠、突防能力強的優勢，而且，其最新型號可以進行空中加油，進一步提升空中威懾半徑。」

圖為台國防部公布台軍機拍攝到的解放軍「轟-6」轟炸機照片。（台國防部）

根據此前國防部公布消息，中俄兩國此前組織的聯合空中戰略巡航多在日本海、東海、西太平洋海域上空實施。張學峰認為，此次巡航很大可能是中方轟炸機從俄羅斯本土起飛。

至於有美國媒體炒作中俄軍機飛抵阿拉斯加防空識別區是「挑釁」，張學峰質疑，當美國飛機萬里迢迢頻頻飛抵中國領空附近時他們為什麼覺得理所當然，「而且阿拉斯加防空識別區並非美國領空，其向海岸線外最遠延伸了數百公里。中方飛機在相關空域飛行完全符合國際法和國際軍事實踐。」