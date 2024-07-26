中國斡旋俄烏戰爭？2天前才晤烏克蘭外長　王毅會見俄羅斯外長

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月25日在老撾萬象出席東盟外長會議期間，分別與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。在此之前，王毅前一天在廣州與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，稱願意並準備同俄方對話談判。

新華社報道，王毅與拉夫羅夫會面時表示，中俄同為亞太重要國家和東盟對話夥伴國，可就東亞合作保持溝通協調。北京方面願與莫斯科共同維護以東盟為中心、開放包容的區域合作架構，推動現有東亞機制加強合作共識，促進地區和平穩定繁榮。

他亦指，面對變亂交織的國際形勢和外部干擾阻力，中俄應秉持永久睦鄰友好的初心，堅定相互支持，維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。

拉夫羅夫認為，在中俄兩國元首戰略引領下，兩國保持密切溝通，強化戰略協作，共同維護公平公正的國際秩序，踐行真正的多邊主義，為構建多極世界注入了正能量。俄羅斯會與中方一同推進各領域合作，並共同支持東盟中心地位，防止域外勢力破壞干涉。他亦祝賀中方成功推動巴勒斯坦各派別簽署《北京宣言》，表示俄方將共同致力於恢復中東和平。

中國外長王毅（左）7月24日上午與訪華的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，右）在廣州會晤。（中國外交部）

王毅與拉夫羅夫會面前，7月24日上午與訪華的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在廣州會晤。

中國外交部引述庫列巴稱，烏方重視中方意見，認真研究中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的六點共識，烏方願意並準備同俄方開展對話談判。

路透社引述來自烏方的消息人士指，會晤歷時逾3小時，是非常深入與具體的會談，時間比原定計劃還要長。

中國外交部發言人毛寧24日介紹，王毅表示中國和烏克蘭互為友好國家，雙方交往歷程中沉澱下來的都是友誼與合作，兩國十幾年前就建立戰略夥伴關系，彼此相互尊重、平等相待，互利合作持續推進。

中國外長王毅（右）7月24日上午與訪華的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，左）在廣州會晤。（中國外交部）

中方引述庫列巴表示，中國是一個偉大的國家，烏中互結為戰略夥伴，也是重要的經貿合作夥伴，烏方支持中方在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國，又指烏方希望共同落實好兩國元首的重要共識，夯實政治互信，激活經貿、農業等各領域的合作，加強地方友城交流。

他稱烏方高度讚賞中方為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設作用，烏方重視中方的意見，認真研究中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的六點共識，烏方願意並準備同俄方開展對話談判，當然談判應當是理智和有實質意義的，旨在實現公正持久的和平。