江西萬年縣委書記毛奇涉嫌性侵女下屬　被害人父親：女兒被帶走

江西省上饒市萬年縣委書記毛奇被網上實名舉報涉嫌性侵女下屬李佩霞引發網絡關注，舉報者為退休教師李長柳，是李佩霞的父親，他表示，女兒有把一個USB隨身碟交給他，裏面有毛奇性侵她的證據錄音。上饒市委宣布立即成立聯合調查組進行調查核實，調查情況將及時向社會公佈。



7月26日晚，據江西省紀委省監委網站消息，萬年縣委書記毛奇涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受江西省紀委省監委紀律審查和監察調查。



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萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞。（網絡圖片）

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞。（網絡圖片）

李長柳在網路上手拿身分證發布舉報影片稱，他是萬年縣的一名退休教師，他女兒李佩霞是該縣上坊鄉原黨委書記，2024年5月23日，李佩霞與縣委書記毛奇發生爭執並聲稱要去省紀委省監委舉報毛奇，3天後李佩霞自己卻被萬年縣紀委縣監委帶走並留置至今。

6月17日，上饒市紀委監委官方微信公眾號曾發布李佩霞被查的消息。消息稱，萬年縣上坊鄉黨委書記李佩霞涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受萬年縣紀委縣監委紀律審查和監察調查。

李長柳指出，萬年縣委書記毛奇性侵他的女兒李佩霞，女兒在被帶走前交給他的USB隨身碟上面錄音可以顯示，毛奇有性侵的行為。李長柳稱，「女兒把USB 隨身碟交給我的時候，說這個能救她的命。我把自己手裡掌握的證據都如實上交了，調查組人員也向我承諾，會對該舉報公正公平認真調查。」

李長柳稱，USB 隨身碟中共有8段錄音，他在舉報視訊中放出了3段。李長柳介紹，他放出的其中一段錄音是李佩霞在毛某辦公室匯報工作時，在毛某要求下兩人發生性關係的錄音。

李佩霞父親在外地和調查組官員見面：出於自我保護考量

李長柳透露，出於自我保護的考慮，他目前人並不在江西，上饒市委聯合調查組7月26日上午特意趕到外省與他見了面。李長柳向調查組詳細反映了自己掌握的相關證據情況，並得到調查組「會公正公平認真調查」的承諾。

「調查組人員讓我把微博上的舉報帖子刪掉，我沒有正面回應。」李長柳說，他很感謝網民和媒體的監督，不然事情可能不會引發這麼大關注。他同時建議，毛奇作為省管幹部，希望能引起江西省紀委省監委的重視，也介入到調查中。

7月26日晚間，江西省紀委監委宣布，毛奇正接受江西省紀委監委的紀律審查和監察調查。

官網簡歷顯示，毛奇，男，漢族，1982年3月出生，江西上饒人，大學學歷，2003年12月參加工作，2000年12月加入中國共產黨，現任中共萬年縣委書記。查閱毛奇的簡歷，其於2020年1月到萬年縣擔任代縣長，此後為縣長、縣委書記。

李佩霞的父親實名舉報江西省萬年縣委書記毛奇性侵女兒李佩霞。（網絡圖片）

李佩霞父親：懷疑女兒被帶走是遭毛奇「打擊報復」

李長柳表示，調查組工作人員告訴他，女兒李佩霞目前身體和精神方面沒有問題，留置處也有醫生。

針對官方通報中「李佩霞涉嫌嚴重違紀違法」的說法。李長柳稱，「具體情況我也不清楚，我認為她應該是沒什麼大的問題。女兒被留置，我懷疑存在毛奇打擊報復的可能。」

此前，有網友表示，李佩霞18歲就參加工作，文憑也涉嫌有問題。對此，李長柳也作了回應和解釋。他說，李佩霞初中畢業就去了師範院校，是中專學歷，當時文憑確實不高，2001年畢業。「她在那年通過正規考試考進了體制內」。

公開簡歷顯示，李佩霞，女，漢族，1983年5月出生，江西萬年人，在職研究生學歷，2001年12月參加工作，2003年5月加入中國共產黨，曾在萬年縣婦聯、裴梅鎮、上坊鄉工作。

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞目前仍與家人失聯中。（網絡圖片）

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞目前仍與家人失聯中。（網絡圖片）

網民點睇：

如果正科級的女幹部都會隨時被發生關係，隨時會失蹤，那老百姓還有什麼安全可講呢？真的讓人脊背發涼，這個世界，還有王法嗎？

感謝新媒體讓這些牛鬼蛇神現形！

大家心知肚明的事，堂而皇之的報導出來，還是覺得悲劇。

作為一個父親，他內心的煎熬和痛苦誰能體會？！

男的違法，女的被抓？

