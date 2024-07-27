上海浦東機場四期擴建飛行區主體工程開工　料2027年底主體建成

據上海機場集團消息，周五（26日），浦東機場四期擴建飛行區主體工程開工，預計於2027年底主體建成。



周五上午，上海浦東機場四期擴建飛行區主體工程開工儀式在西南遠客機坪施工現場舉行。報道指，浦東機場四期擴建工程為上海國際航空樞紐建設的關鍵性工程，是加快長三角區域互通互聯，更好服務旅客高品質出行，滿足基地航司中長期發展和樞紐運營需求的重大項目，建成後可保障浦東機場年旅客吞吐量1.3億人次的需求。

作為四期工程「2+6」項目群中的重要組成部分，浦東機場四期擴建飛行區工程的目標是保障T3航站樓按期建成投運，同步建成機坪、繞滑道及其他附屬設施等項目。該工程體量大、項目分布點多面廣、界面相互交叉，施工統籌管理難度大，工程節點環環相扣，建設過程中面臨禁區大面積不停航施工、深基坑開挖、重要管線保護等安全風險突出難點。根據整體時序安排及相互制約關系，工程按兩批次分階段實施，預計於2027年12月主體建成。

落成後的效果圖。（「上海機場集團」微信公眾號）

飛行區工程建成投運後，上海機場基礎設施保障能力可望進一步提升，更好滿足航空客貨運量快速增長和航空公司運行需求，更好助力上海機場建設品質領先的世界級國際航空樞紐。