China Travel登流量熱詞　內地航司受惠免簽政策航班達疫前八成

官方今年以來相繼推出各項便利遊客入境旅遊措施，全面互免簽證安排已達23國，試行單方面免簽13國；而自2013年推出的72／144小時過境免簽政策，目前已擴大至54國，觀光成效最好。統計今年上半年訪華的外國人士有52%係採免簽入境，成效可見一斑，也進一步帶動國際航班量恢復至疫前2019年的八成。



盤點內地現行免簽政策有三，一是全面互免簽證，目前可互享30天免簽證停留有23國；二是包含截至2025年12月31日的德國等12國試行單方面免簽，可免簽入境15天；三是72／144小時過境免簽。適用54國過境北京等20城時免簽入境144小時；長沙、哈爾濱、桂林等3城72小時。

2024年1月28日，中國外長王毅與泰國外長巴希他–努卡拉（Parnpree Bahiddha-Nukara）出席中泰互免簽證協定簽署儀式。（Reuters）

隨著免簽擴充，帶動訪華旅客數量激增，據統計，上半年入境中國外國人達1463.5萬人次，同比成長152.7%。其中免簽證入境854.2萬人次，佔52%，年增190.1%。簽發口岸簽證68.6萬證次，較去年同期上升267.9%，為在華外國人辦理停留居留證件38.8萬人次，較去年同期成長2.4%。

內媒《羊城晚報》解讀，不少國外遊客或旅遊部落客訪華，用影音展現中國人民友善、生活便利性及美食、文化豐富，由此引發流量密碼，催生「City不City」熱哏。新華網分析，抖音海外版TikTok有「China Travel」標籤影片的總播放量已超過7億，成為新「流量密碼」。

攜程數據顯示，今年第二季比第一季，享有過境免簽政策的54國遊客入境中國旅遊訂單成長28%，其中韓、星、日、澳、英、美、俄、德、西、法等入境遊客最多。

官方今年以來相繼推出各項便利遊客入境旅遊措施，刺激外國人訪華人次成效明顯。（視覺中國）

數據顯示，第二季過境免簽的23座城市，入境遊訂單較上季成長42%。外國旅客出行十大熱門目的地，依序為廣州、上海、北京、深圳、成都、杭州、西安、重慶、昆明、青島。

「去哪裡」大數據研究院研究員肖鵬表示，國際航班已恢復至2019年八成，內地航司機票價格更合理，大量外國旅客選擇在中國中轉，免簽政策恰好給他們遊玩機會。

此外，央視報道，中國旅遊研究院院長戴斌指出，外國人入境遊，下半年或逾1500萬人次，要恢復至2019年水準，有一些困難要克服，譬如行動支付、實名預約等，要讓外國人到中國，需要進一步加強便利化。