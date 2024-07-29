王毅會布林肯　官媒：對華府信譽存疑　中美將保持「鬥而不破」

東盟外長及相關會議本月24至27日在老撾永珍舉行，外交部長王毅27日在老撾會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），這是繼4月26日在北京後，兩人相隔3個月再度會見。具有《新華社》背景的時政公眾號「牛彈琴」28日發表分析稱，北京仍對華府信譽存有疑慮，未來美國不管是由民主黨或共和黨執政，中美關係都將保持「鬥而不破」的平衡。



微信公眾號「牛彈琴」發文指出，雖然布林肯此次會面表態積極，美國也將會面定調為「富有成效的討論」（productive discussions），但美國仍持續打壓中國，因此得認清美國仍會說一套作一套，北京將對美國的信譽保持疑慮。

分析文章強調，不管未來美國是由民主黨或共和黨執政，都認為中美關係仍不樂觀，美國將會繼續對付中國，「形勢擺在那，該鬥還會鬥，鬥破了，那就是災難，對世界和平發展都不利」，並表示未來雙方會維持「鬥而不破」的平衡。

針對今次會談，文章認為席間有磋商，有共識，但也特別強調雙方存在「針鋒相對」。比如中國方面在仁愛礁、俄烏戰爭上，強力譴責美國在國際事務上長臂管轄、抹黑栽贓，並表示中國是安理會5個常任理事國中，過去40年從沒有捲入過戰爭的唯一國家。