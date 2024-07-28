拜登任期內未實現訪華 能否彌補這個缺憾？
近4年的時間裏，兩個最大經濟體的元首沒能實現正式互訪，這是比較罕見的。近日拜登（Joe Biden）又開始放風試探，距離美國總統換屆還有半年的時間，拜登能否彌補這個缺憾？
中美關係，是世界上最重要的雙邊關係，可兩個大國卻在近4年的時間裏沒有實現元首正式互訪，這是近幾十年來非常罕見的外交事件。實現正式互訪應當是最大的外交課題。不是不想，而是拜登政府總是把習慣性在最後一刻把事情搞砸。
拜登政府把中國定義為最具挑戰力的大國，也就是意味着把中美關係放在了優先地位。拜登也都親自表達過，無意與中國發生意外的衝突，強調以頂層設計引領中美外交方向，可拜登總是「托大」，總想以「以實力地位」出發來處理雙邊外交關係。
從上任之始，白宮就不斷單方面釋放欲訪華的信息，並為此而組織了數輪高官密集外交互動。儘管拜登和習近平實現了兩次會晤，一次在印尼峇里島（Bali），一次還是在美國的三藩市。通電話的次數就更多了。可每一次，都是在最後時刻出爾反爾破壞了和諧的氣氛。
儘管美國把中國定位為最大的挑戰者，儘管中美這3年多來爭鬥激烈，可既然想建立防衝突護欄，或者說想負責任地管控雙邊關係，通過正式互訪，當面鑼對面鼓地把話說清楚自是最好，才能體現拜登的外交能力。換個角度來說，作為世界上最重要的雙邊關係的兩個大國近4年的時間一直被中國拒絕正式互訪，這表明了美國一直想極力維護的霸權的極大削弱。即使是又臭又硬的特朗普（Donald Trump）前一任期，也沒有出現如此尷尬的局面。可見拜登政府的外交是多麼失敗。
目前，美國總統大選選戰已經進入了白熱化階段。每逢大選「中國牌」都是核心議題，這一次當然更不例外。儘管拜登已經迫於壓力退選，可這並不意味着就會放棄訪問中國的強烈願望，主要的原因有二。
一是不能破了這個總統任期內不能到訪中國的這個紀錄，這是一個重大的缺憾，說明他4年執政期無法「功德圓滿」。二是要為民主黨的選情着想。他畢竟是民主黨的一員，而且餘生還是有重要影響力的一員，在民主黨選情堪憂的情況之下，他必須要做出努力。在不斷釋放訪華信息而一直被拒邀的情況之下，太丟美國的面子，這一事項本身就是外交無能的表現，打不好中國這張王牌，民主黨的選情就會失分。儘管退選，可他還是要站好最後一班崗。因此，他都會強烈爭取在這半年的時間內實現訪華彌補缺憾。
日前，有人問起了拜登有沒有機會訪華的事宜，而白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）則表示：拜登政府非常慎重對待中美關係，中美元首2023年11月在美國三藩市會晤，雙方高級官員也進行多次互訪，未來這樣的高層互動還將持續。
隨後就立即曝出美國務卿布林肯（Antony Blinken）要求與中國外長在老撾「會面」的消息。在拜登宣布退選的背景之下布林肯追到老撾與中國外長會面。
預示着拜登政府有可能展開第四輪的密集高級互動。因為近來雙方的關係似乎有惡化之勢，美國的電動汽車關稅將生效。近來又以核擴散的名義對華制裁；中國停止了軍控磋商，同時針對烏克蘭和中東展開了積極的和平外交行動。
雖然還有半年時間，可努努力還是來得急。努力未必能成行，不努力就只能留下缺憾了。
其實，對於中國來說，當然也會視中美關係為最重要的雙邊關係。不論是從避免衝突對抗的角度還是從穩定國際大局出發，不論是從戰略的高度還是從經濟發展的角度，也都應當處理好與美國的關係。而處理或維持好雙邊關係頂層設計也是最重要的一環。
可是，拜登政府口口聲聲要防止衝突和避免對抗，實際上卻是在不斷製造對抗。好不容易實現峇里島會晤並達成重要共識，可拜登出爾反爾比特朗普還甚。也正因為如此，中國才採取了反其道而行之的策略，面對拜登不斷釋放訪華信號之時不給予積極的回應，或者說是冷處理。
美國之所以如此，一是為了顯示自己的強勢主導地位；二是還想迫使中國主動妥協退讓。同樣，北京的回應反映，一是掌握中美外交的主動權；二就是不軟不硬的回敬美國的強勢，也就是告訴美國，中國不吃這一套。
當然，在拜登政府嚴重出爾反爾的情況之下，甚至是不斷加碼對中國打壓遏制的情況之下，邀請他來華純屬耽誤工夫浪費時間，重要的是讓拜登乾着急。那麼，在拜登退選後，在還有半年的不長時間之中，中國會不會給他這一次機會？
一是拜登已經退選，目前正忙於與共和黨特朗普的內鬥，在對華政策上應當不會有太大的調整，雙方自然也不會達成什麼重要共識。不管是特朗普（Donald Trump）勝選，還是賀錦麗（Kamala Harris）接班，對華戰略打法肯定都會作出新的調整，此時與拜登達成的任何共識都有可能被推翻不算數。
二是目前世界各國都在嚴密關注美國大選的走勢，可以說美國已經進入了後拜登時代。賀錦麗被確認候選人之後，選情似有逆轉之勢，目前鹿死誰手還真的不一定了。
在美國總統大選結果出來之前進行「站隊」是西方國家的習慣性動作，這關係到與美國的關係。而目前國際局勢相當複雜，世界經濟復蘇前景相當嚴峻。西方各國自然都希望能夠在站隊問題上正確「押寶」。邀請拜登訪華以及元首會晤的過程中，必然是選前最佳的評估局勢機會。相信各國也都在積極關注這一重大的事件，中國顯然沒義務為世界創造這個機會。
當然，如果拜登在最後一刻不拿出「一點誠意」，中國自然不會給他機會。但能否彌補這一缺憾，還是取決於拜登自己。在目前的事態下，拜登大概就會開創任內未能訪華的「紀錄」。