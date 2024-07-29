湖南湘潭現第三處決口　八面山鄉出現人員傷亡　當地正排查救援

7月26日起，湖南郴州資興市多個鄉鎮遭遇特大暴雨，地處大山深處的八面山瑤族鄉受災嚴重。《央視新聞》報道，強降雨已導致人員傷亡，當地正全力排查、救援。



八面山瑤族鄉的通訊仍未恢復，只能透過衛星電話對外聯絡。連日暴雨導致八面山瑤族鄉道路受損、塌方嚴重，平均每隔幾百米就出現山泥傾瀉或橋樑垮塌的情況。

八面山瑤族鄉一共有15個村莊，物資比較缺乏。由於斷路、斷電、斷網情況比較嚴重，難以運送應急物資。當地已準備4000斤的大米、食油、乾糧、藥物等物資，計劃明天（30日）運送進村。

7月29日，涓水湘潭縣河口鎮華中村堤段決口險情現場。（新華社）

7月29日，涓水湘潭縣河口鎮華中村堤段決口險情現場。（新華社）

近500名的消防、武警、民兵和志願者等救援力量，明天會繼續進村搜救，將攜帶生命探測儀等裝備，並打通通往各個村莊的道路，平均每個村莊將配備30人的救援力量。鄉政府已集中安置200多人，直升機轉移受傷嚴重的村民，將17名急需治療的傷者接走。

另外，湖南湘潭縣境內的涓水河段今日（29日）出現第三處決口，長度30餘米。

7月28日，湖南省資興市唐洞街道鏡塘村，救援隊員在轉移被困群眾。（新華社）

7月28日，湖南省資興市唐洞街道鏡塘村，救援隊員在轉移被困群眾。（新華社）

此前，7月28日晚上6時40分許，湘潭縣花石鎮龍潭村柳樹灣位置涓水河堤壩出現10餘米缺口。同晚8時許，湘潭縣易俗河鎮郭家橋新塘村四新堤發生決堤險情；29日凌晨3時58分，該決口已擴大至77米。

《澎湃新聞》報道，地圖顯示，首處發生缺口的花石鎮河段距離涓水匯入湘江河口超過50公里，而第二處發生決堤險情的易俗河鎮河段位於涓水南岸，距離湘江河口超過17公里，第三處發生決口的河口鎮華中村河段位於涓水北岸，與易俗河鎮隔河相鄰。