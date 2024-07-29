湖南湘潭兩處决堤撤離近4000人　封堵面臨兩大難點　8條村莊失聯

湖南湘潭市新塘村四新堤發生決堤險情，截至今早（29日）7時許，決口已擴大至77米，當局已撤離3832名村民，暫無人員傷亡。

國家發改委下達5億元（人民幣，下同）中央預算內投資，支持湖南等5省災害災後應急恢復。



《央視新聞》報道，7月28日，湘潭市新塘村四新堤發生決堤險情。截至今早（29日）7時許，決口由50米左右擴大至77米；堤內水位41.66米，堤外水位41.65米，受影響的新塘村、新虎村共3832人已全部撤離至安全地方。

目前，決口寬度變化不大，垸內外水位基本持平，流速減緩，救援人員正全力搜救受困民眾。

湖南湘潭市新塘村四新堤發生決堤險情。（央視新聞）

決口封堵面臨兩大難點

據介紹，決口封堵面臨兩大難點。一是決堤導致洪水漫灌，當地水位高，挺進決口處的路況較差，不利於搶險車輛通行；二是對岸不具備通車條件，只能採取單向進佔的方式，往決口處運送石料，運輸速度大打折扣。

若水位仍居高不下、對岸無法通車，在決口處水流愈來愈急的情況下，可能會出現單向進佔、對岸垮塌的情況，就只能爭取將石料運送到垮塌的對岸，進行固腳工作。經專家組勘察研究，正採用「單向進佔、單戧立堵、加高培厚、防滲閉氣」的方法封堵決口。

湖南湘潭市新塘村四新堤發生決堤險情。（央視新聞）

同晚，湘潭縣花石鎮龍潭村附近涓水的一處堤防也出現漫堤險情，並出現決口。涓水是湘江的一級支流，昨日（28日）出現超保證水位，部分河段水位創歷史紀錄。

7月29日，根據湖南湘潭等地防汛抗洪救災工作需要，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局緊急調撥褥、夏涼被、家庭應急包等1.5萬件中央救災物資，支援當地做好受災群眾緊急轉移安置和基本生活救助工作。

湖南湘潭市新塘村四新堤發生決堤險情。（央視新聞）

8條村莊失聯多日

7月26日起，湖南郴州資興市多個鄉鎮遭遇特大暴雨，地處大山深處的八面山鄉通往外界的道路中斷。目前，八面山鄉仍有8條村莊失聯，當地政府利用直升機投送米麵糧油、速食產品和食水等物資。

八面山鄉政府工作人員介紹，除了運送物資，救援人員、醫療人員也同步坐直升機到達受影響的村莊展開救援。目前，八面山鄉仍有多個村莊失聯，較嚴重的為連坪片區，「因為路堵住了」，當局已派出直升機飛入村視察災情。

八面山鄉有8條村莊失聯，當地政府利用直升機投送物資。（南方都市報）

身在縣城的連坪村村民透露，大約從前天開始便聯繫不上村裏的親友，「路不通，基站壞了，沒得通訊」。目前，10個救援小組已徒步走入失聯村莊，探查災情，幫助轉移受困民眾。

7月29日，國家發改委下達5億元中央預算內投資，支持湖南、河南、四川、陜西暴雨洪澇和福建颱風災害災後應急恢復，重點用於受損水利防洪、學校醫院等災區基礎設施和公共服務設施應急恢覆建設，推動盡快恢覆正常生產生活秩序。