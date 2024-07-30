今年上半年處分2003名紀檢監察幹部　廳局級別者達95人

中央紀委國家監委網站7月29日消息，中央紀委國家監委通報2024年上半年對紀檢監察幹部監督檢查審查調查情況。通報顯示，2024年上半年全國紀檢監察系統對紀檢監察幹部立案1569人，處分2003人。



《新華社》報道，通報指出2024年上半年，各級紀檢監察機關深入學習領會習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，堅決貫徹落實二十屆中央紀委三次全會工作部署，始終保持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，不斷鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓成果，常態化檢視幹部隊伍存在的突出問題，在思想上、作風上、廉潔上、嚴管上勇於自我革命，堅持刀刃向內清除害群之馬，堅決防治「燈下黑」。

中央紀委國家監委通報2024年上半年對紀檢監察幹部監督檢查審查調查情況。（中央紀委國家監委網站）

全國紀檢監察系統共接收涉及紀檢監察幹部問題線索或反映1.38萬餘件次，處置涉及紀檢監察幹部問題線索1.24萬餘件，談話函詢紀檢監察幹部4312人次，對紀檢監察幹部立案1569人，處分2003人，移送司法機關268人，其中，處分廳局級幹部95人、縣處級幹部560人。

此外，通報介紹各級紀檢監察機關亦運用「四種形態」批評教育和處理紀檢監察幹部1.04萬餘人次。其中，運用第一種形態批評教育和處理8377人次，運用第二種形態處理1515人次，運用第三種形態處理296人次，運用第四種形態處理293人。