中紀委連續打虎　月底人大常委會將有大動作

6月17日，中紀委連打三虎——新疆維吾爾自治區黨委原副書記李鵬新，黑龍江省委原常委，省政府原黨組副書記、副省長王一新，河北省紀委原副書記、省監委原副主任陳玉祥同日通報被「雙開」。李鵬新、王一新和陳玉祥三人均是在去年12月8日至11日先後「落馬」。也是在同一天，西藏自治區黨委常委會召開會議，通報吳英傑涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，李鵬新曾先後在青海、內蒙古任職，曾任共青團青海省委書記。2016年9月，任新疆維吾爾自治區黨委副書記，後還兼任自治區黨委秘書長、自治區教育工作委員會書記等職。2021年不再擔任自治區黨委副書記。2023年12月11日，中央紀委國家監委官網發布消息，新疆維吾爾自治區黨委原副書記李鵬新涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。被查之前，李鵬新已「消失」許久。他最後一次出現在報道中，是在2022年1月。中央紀委國家監委通報稱其「搞『七個有之』」、「賣官鬻爵，嚴重污染地方政治生態」、「貪婪無度，政商勾連，大搞新型腐敗」。

王一新先後在央企中海油，海南省、山西省、黑龍江省任職，曾任山西省副省長，黑龍江省委常委、副省長等職。2023年12月8日，中央紀委國家監委網站發布消息，黑龍江省委常委、副省長王一新接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。前一天，國家統計局官網顯示，國家統計局於2023年12月6日向黑龍江省委、省政府反饋了專項統計督察意見。黑龍江省委常委、副省長王一新主持會議並作表態發言。僅僅兩天後，王一新即被調查。中央紀委國家監委通報稱其「結交政治騙子，對抗組織審查」、「利用職權為特定關係人謀取利益，搞權色、錢色交易」、「道德敗壞」。

十八大以來，中共反腐力度持續加強。（資料圖片）

不同於李鵬新、王一新長期在地方耕耘，陳玉祥則從1990年起便長期在紀檢系統任職，至2023年任上落馬，已超過30年。2016年2月，陳玉祥任邢台市委常委、市紀委書記，後同時任市監委主任；2018年9月任石家莊市委常委、市紀委書記，後同時任市監委主任。2021年11月，陳玉祥任河北省紀委副書記，後同時任省監察委員會副主任。2023年12月，陳玉祥被查。中央紀委國家監委網站通報稱其「執紀違紀，執法犯法」、「無視組織原則，在幹部選拔任用中為他人謀取利益並收受財物」、「違反工作要求，干預和插手司法及執紀執法活動」。

中紀委連續打虎，這在十八大之後疾風驟雨式的反腐中並不少見，今次李鵬新、王一新和陳玉祥同日通報被「雙開」，不過是反腐總體戰中的一環。回看十八大以來的反腐，成績單不僅僅體現在數量上，也試圖在制度上有所突破，進而重建國家政治生態，所以在疾風驟雨反腐敗的同時，整風、巡視、黨內法規、專項行動等層面亦動作不斷。

反腐之外，值得一提的是，十四屆全國人大常委會第二十六次委員長會議於同日在北京人民大會堂舉行。會議決定，十四屆全國人大常委會第十次會議6月25日至28日在北京舉行。官方通稿顯示，屆時該會議將審議一系列草案，包括審議突發事件應對管理法草案、國境衛生檢疫法修訂草案、金融穩定法草案、文化保護法修訂草案等。其中尤為引發關注的是，該會議還將審議治安管理處罰法修訂草案。

全國人大常委會委員長趙樂際。（01直播截圖）

2023 年 8 月，《中華人民共和國治安管理處罰法（修訂草案）》（以下簡稱《草案》）提請十四屆全國人大常委會第五次會議審議，這是自該法案實施 18 年以來的首次重大修改。此次修法是當前行政法學領域備受矚目的議題，不僅關乎社會秩序的維護，更牽涉到公民權利的保障。在徵求公眾意見階段，該法的部分條款即引發輿論軒然大波，法學界不少人站出來發聲，民眾層面亦進行了持續爭議。

比如修訂後的治安管理處罰法第34條內容細分為六款，其中第二和第三款引起爭議最大。第34條第二款規定為，「在公共場所或者強制他人在公共場所穿着、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾標誌的；」第三款規定為「製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神和傷害中華民族感情的物品或者言論的。」

不少人認為這兩款內容定義寬泛模糊，何為「中華民族精神與中華民族感情」以及何為傷害到這二者的「服飾標誌、物品或者言論」， 很難在司法解釋與司法實踐中清晰界定其內涵和外延，而且社會上每個人對同一言論與表達元素的認知相差懸殊，如果這兩條款成為法律，即可能侵犯本已不斷收緊的社會言論空間，侵害公民合法言論自由與着裝、行為表達自由，在實踐中也極難準確把握，既可能會被公安機關濫用，變成包山包海的「口袋罪」，同時也會刺激民粹主義和極端民族主義情緒進一步蔓延，成為侵害公民自由、窒息社會活力、鉗制多元表達的惡法，甚至惡化中國的國際形象與對外開放、投資環境。

中國人大網公布《中華人民共和國治安管理處罰法（修訂草案）》。（人大官方截圖）

今次審議的治安管理處罰法修訂草案會有怎樣的變化，值得觀察。

另外，月底的全國人大常委會議程還有：審議國務院關於2023年中央決算的報告，審查和批准2023年中央決算；審議國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告；審議國務院關於促進民營經濟發展情況的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。其中「審議有關任免案」無疑是很多人關注的焦點。要知道，秦剛被免外交部長、王毅重回一線，正是在十四屆全國人大常委會第四次會議上，董軍被任命接替早前被免的李尚福擔任國防部長，也是在十四屆全國人大常委會第七次會議上。