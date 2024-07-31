70後副部王勇被雙開　通報首現「背離黨中央對年輕幹部的要求」

據中央紀委國家監委網站周三（31日）消息，西藏自治區政府原黨組成員、副主席王勇嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。值得一提的是，王勇的雙開通報中出現「背離黨中央對年輕幹部的要求」字樣，是中央紀委國家監委網站關於中管幹部的處分通報中首次使用這一說法。



通報指，經查，王勇喪失理想信念，背離黨中央對年輕幹部的要求，對黨不忠誠不老實，欺騙組織，搞政治攀附，投機鉆營，結交政治騙子，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；違反組織原則，不如實向組織說明問題，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，違規擁有非上市公司股份；違規幹預、插手市場經濟活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、物資採購等方面謀利，並非法收受巨額財物。

王勇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予王勇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其西藏自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

報道指，作為近年來為數不多的70後落馬省部級幹部，王勇的雙開通報中出現了「背離黨中央對年輕幹部的要求」字樣，是中央紀委國家監委網站關於中管幹部的處分通報中首次使用這一說法。

公開資料顯示，王勇1971年3月生，四川瀘州人，1994年10月加入中國共產黨，1991年7月參加工作，在職研究生，經濟學博士。曾任民航西南地區管理局政策法規處處長，民航貴州安全監管局局長，貴州省機場集團有限公司副總經理、董事長、黨委書記，貴州省國資委主任等職，2021年4月跨省份升任西藏自治區政府副主席。