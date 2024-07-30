國家林草局副處長出差突身亡　家屬拒火化質疑：為院領導蓄意謀害

2020年4月27日，國家林業和草原局中南調查規劃院原資訊技術處副處長、教授級高級工程師羅懷斌在西藏自治區山南市洛扎縣出差期間不幸去世。



事發後，當地公安機關依據死亡現場外圍調查、現場勘驗、《法醫學屍表檢驗報告》和《司法鑑定意見書》，排除他殺，司法鑑定符合冠狀動脈粥樣硬化性心臟病發作致心源性猝死，依法決定不予立案。



據了解，羅懷斌生前曾舉報國家林業和草原局中南調查規劃院黨委書記、副院長劉金富等院內領導，其妻子認為他是反腐後被院內領導謀害，因此不認可公安機關認定的死因結果，拒絕後事處理和辦理遺體火化、工傷認定、撫卹政策落實等後事。羅懷斌遺體4年後仍存放在拉薩市西山殯儀館。

今年（2024年）7月30日，國家林業和草原局中南調查規劃院在官網刊出聲明，稱湖南省湘雅司法鑑定中心已通報了羅懷斌死亡原因，「羅懷斌符合冠狀動脈粥樣硬化性心臟病發作致心源性猝死」，鑑定程序合法，鑑定過程規範、公開透明，鑑定意見客觀公正。該院通報了羅懷斌同志赴藏工作任務安排情況，其行程均為正常工作安排。

國家林草局中南調查規劃院稱，在羅懷斌同志後事處理過程中，該院高度重視，第一時間成立後事處理工作領導小組，組建工作專班，主要領導帶隊赴西藏拉薩協助家屬處理後事。

國家林草局中南調查規劃院稱，認定羅懷斌同志因公犧牲，追授羅懷斌同志為我院優秀共產黨員。四年多來，國家林草局中南調查規劃院堅持以人為本，保持跟家屬溝通聯絡，在重要時間節點關心慰問家屬，依法依規辦理工傷認定等事宜，積極主動推進後事處理。

國家林草局中南調查規劃院最後表示，羅懷斌同志是我們的好同事，優秀共產黨員，對事業充滿忠誠和熱愛。他的不幸去世，不僅是家庭的重大損失，也是我院的重大損失，我們深感悲痛。下一步，我院將繼續保持與家屬溝通，共同處理好羅懷斌同志後事。

公開資料顯示，羅懷斌出生於1966年，四川宣漢人，高級工程師，主要從事林業調查規劃設計工作。國家林草局中南調查規劃院是國家林業和草原局直屬事業單位，是集林業資源調查與監測、林業工程諮詢、林業資訊化建設於一體的大型林業調查規劃院。

羅懷斌生前舉報三名院內領導。（微博＠羅懷斌妻子）

羅懷斌生前舉報三名院內領導。（微博＠羅懷斌妻子）

生前曾舉報院內領導 副處長妻子：他被人蓄意謀害

據了解，羅懷斌在雪域高原執行國家任務工作期間，於2020年4月27日凌晨，在山南洛扎縣拉康鎮招待所死亡，由於他生前曾實名舉報國家林業和草原局中南調查規劃院黨委書記、副院長劉金富、副院長楊寧等人違法違紀問題，有網民質疑，「劉某至今無事，舉報人卻永遠閉上了嘴巴。」

中央紀委國家監委駐自然資源部紀檢監察組通報家屬舉報國家林業和草原局中南調查規劃院有關幹部問題，調查核實結論：「反映的個別問題屬實，已按規定對相關人員作批評教育等處理，其他問題未發現，予以了結。」