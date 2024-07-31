經廣東省司法廳審批同意，廣東知恆律師事務所美國司萊博律師事務所前海聯營辦公室在前海合作區設立，標誌著前海在法律服務業對外開放和國際合作領域又邁出了重要一步。



日前，深圳市司法局舉行了頒證儀式，深圳市司法局黨委書記、局長蔣小文為聯營辦公室頒發了廣東省第一張中國律師事務所與外國律師事務所聯營證。



廣東首家中外律師事務所聯營辦公室在前海成立。（深圳市司法局）

據悉，該聯營辦公室系《廣東省司法廳關於在前海深港現代服務業合作區開展中外律師事務所聯營試點實施辦法》實施以來，在廣東省設立的首家中外律師事務所聯營辦公室，該辦公室由廣東知恆律師事務所和美國司萊博律師事務所作為聯營方共同設立。

廣東知恆律師事務所是中國最早成立的合夥制事務所之一，總部設在深圳，在全國已經開設15家分所。美國司萊博律師事務所在佛羅裡達州和紐約設有辦公室，其多位律師連續被評為美國超級律師，擅長跨境智慧財產權糾紛、跨境電商政策的解讀和平台的處理。

聯營辦公室將在跨國投資併購、資料資訊安全、跨境電子商務、智慧財產權保護、涉美訴訟仲裁、涉美婚姻房產和移民等服務優勢領域的基礎上，積極探索和發展涉及中美貿易領域337調查和301調查等專業性法律服務，為中國企業赴美出海提供專業法律解決方案，同時，為中美兩國人民和企業開展友好交流和商業合作貢獻力量。

據介紹，前海是目前廣東獲准開展中國律師事務所與外國律師事務所聯營試點的唯一地區。這一試點模式能夠整合中外律師事務所的專業優勢，為國內外客戶提供更加全面、優質、高效的一站式法律服務。

中國對外開放的大門不斷擴大。圖為，空中俯瞰廣東自貿區深圳前海蛇口片區。（新華社）

此次首家中外律師事務所聯營辦公室在深圳前海設立，深圳前海成為全國第二個擁有中外律師事務所聯營辦公室的地區。中外律師事務所聯營試點工作的順利落地，不僅為前海合作區注入了新的活力，也為中外法律服務的交流與合作提供了新的平台。

據悉，前海深港國際法務區掛牌運作兩年多來，深入落實《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》和《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》要求，大力推動國際法律服務中心建設，著力提升法律事務對外開放水平，不斷激發涉外律師、仲裁、調解、公證等各類法治主體活力，目前共有6大類223家法治機構進駐前海深港國際法務區，力求提供高品質、高水平的涉外法律服務。