吉林臨江市洪水轉移8萬人　副市長救災「整輛車落水」因公犧牲

記者從吉林省臨江市人民政府防汛抗旱指揮部獲悉，7月24日，在臨江市鬧枝鎮抗洪搶險救災過程中遇險失聯的臨江市副市長、公安局局長夏琨，於7月31日被找到，已無生命體徵，因公犧牲。另外1名失聯人員李祥深仍在全力搜救中。



吉林省氣象台29日數據顯示，7月22日至28日該省平均降水量168.7毫米，突破歷史同期極值，省內多條河流部分河段發生洪水。截至目前，吉林省已累計轉移安置逾8萬人。



7月24日晚間突然下起大暴雨，導致山洪暴發，山區傳出發生土石流災情，夏琨於是帶領了4名下屬一起上山勘災。不料，車子行駛到一半，竟連人帶車落入了水中，車上其中3人獲救，夏琨及負責開車的輔警李祥深則失聯。

7月28日於吉林省東部的鴨綠江再次發生大洪水。鴨綠江畔的臨江市受災嚴重，江邊的公園已被洪水淹沒，市區部分地段遭到洪水倒灌，全市範圍內停課、停工、停產、停運、停業。當地要求居住在平房的居民立即轉移至高處，居住在三層以下的居民則往高處轉移或轉移至高樓層。

截至28日晚間，臨江市已轉移安置7,792戶18,673人，被褥、飲用水、食品、藥品等常用物資充足。官方29日表示，目前水位已逐漸下降，正在努力搶修道路，並繼續在江畔構築擋水牆。