林毅夫：中國不會像日本聽信美國陷經濟停滯　產業政策是成功關鍵

北京大學經濟學教授、前世界銀行首席經濟學家林毅夫的深度專訪。在這次專訪中，林毅夫深入探討了政府與市場之間的關係，並對中國和日本的經濟發展模式進行了詳細對比，強調中國不會重蹈日本經濟停滯的覆轍。



林毅夫接受《南華早報》專訪文章於今（1）日刊出，林毅夫重申「新結構經濟學」理論強調政府在建設和優化工業基礎方面應該發揮積極作用。林毅夫認為，這一理論在過去十年中深刻影響了中國的經濟政策，促進了技術創新和產業升級。他指出，產業政策不僅對發展中國家重要，對發達國家也同樣重要。實際上，即使是發達國家的技術創新，如果沒有政府的支持，也會陷入停滯。

林毅夫指發展中國家只要善用「後發優勢」，靠引進技術，技術大幅升級，可達至經濟增長。（歐嘉樂攝）

林毅夫批評了發達國家對發展中國家的「產業政策洗腦」。他以日本為例，說明了過去日本政府聽信美國建議放棄產業政策，導致了三十多年的經濟蕭條與產業發展停滯不前。

林毅夫指出，上世紀八十年代，日本GDP達到了美國的65%至70%，而中國目前的經濟規模是美國的60%至70%，情況似乎一樣。而當時美國對日本的態度，包括動用各種藉口在半導體晶片、汽車等方面壓制日本，和如今美國對中國的態度也很類似。然而，林毅夫強調，中國不會犯同樣的錯誤，因為中國在產業升級方面仍有巨大的後發優勢。

他進一步解釋了中國的優勢所在：首先，中國擁有大量技術熟練的工人；其次，中國有巨大的國內市場，可以迅速將新發明投入市場，實現規模經濟；第三，中國擁有完善的製造業生態系統；第四，中國能夠結合市場和政府的力量，推動經濟發展。

林毅夫特別強調，成功的產業政策對經濟發展至關重要。他表示，政府的支持對於技術創新和產業升級至關重要，因為這些創新過程中不可避免地會出現「市場失靈」。例如，基礎研究通常無法產生立即的經濟回報，因此企業可能不願意投資，這就需要政府的介入和支持。

林毅夫還批評了一些學者的觀點，即因為產業政策可能失敗就完全否定它。他指出，成功的企業家精神同樣充滿風險，但這並不意味著應該放棄企業創新。同樣的道理也適用於產業政策，應該研究和探索如何制定成功的產業政策，以最大限度地提高成功率。

林毅夫最後強調，中國的經濟發展不會停滯不前，因為中國擁有新興產業的四大優勢，尤其是在人工智能和大數據等領域，中國與發達國家處於同一起跑線。這些優勢將使中國在全球經濟競爭中保持領先地位。

「曾經大家都認為日本的經濟會超過美國，而當簽署《廣場協議》後，美國聲稱『產業政策是錯誤的』，許多國家聽信，日本也最終被誤導，但中國不會被誤導」，林毅夫總結認為，日本的經濟發展停滯不前，正是因為它放棄了產業政策來孵化新的產業，但中國不會這樣做，所以中國會繼續發展。

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