布吉島遊客溺斃　泰媒指死者為52歲港男　15歲仔想救父惜風浪太大

7月31日，泰國普吉島芭東警局接到報案，有中國籍遊客溺水送醫於芭東醫院不治身亡，希望警方能夠一起到現場進行尸檢，當局於是派員來到醫院和法醫一起做屍檢。



綜合泰媒Thaiger、PhuketGo報道，稱死者是來自香港的52歲男子Che Ka Fai（Andy）在7月31日約11時在布吉島芭東海灘（Patong Beach）游泳，但之後不醒人事，由救生員救起，施予急救及送院，惜最終在12時40分證實不治。

圖為泰國布吉島芭東海灘，該處為旅遊知名景點（Getty）

《紅星新聞》報道，死者15歲的兒子告訴警方，當天上午大約11點，他和爸爸一起在芭東海灘邊上游泳。大約游出海岸50米，因為海浪大，兩人間有了距離，當他回頭看向爸爸時，發現他溺水了，因此舉起手並且大喊求救，自己也奮力朝爸爸游去。

兒子說，「我想要救爸爸，然而強勁的風浪根本不給我機會，後面在海灘救援人員的幫助下才把爸爸救上岸。救援人員立即對他進行了心肺復甦術，然後搭乘芭東醫院的救護車送到醫院搶救，但最後還是無力回天。」

芭東（Patong）是布吉島知名紅燈區，常有外國旅客專門前往狂歡。（GettyImages）

在紅黃旗安全區域游泳出意外

醫生給出的身亡報告顯示死因是溺水，而他的親屬對此沒有異議。救援人員表示，死者和孩子游泳的區域是獲准許的，在紅黃旗安全區域內，並非紅旗警示區域。但是游到後面，兩人都被海浪捲到了紅旗警示區域，從而溺水失去意識。據悉，當地警方已通知中國領事館，以便協助家屬處理善後事宜。

《紅星新聞》報道稱，悲劇發生同一天下午2點20分，普吉島卡倫警局同樣接到遊客溺水的報告，溺水者是一名哈薩克男子。警方詢問得知，他和家人一行5人來泰國旅遊，在卡倫海灘游泳時溺水失蹤，儘管其很快被找到並被救了起來，但最後還是不幸身亡。