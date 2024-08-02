52歲港男泰國布吉島芭東海灘溺斃　入境處：接獲當事人家屬求助

泰國傳媒8月1日報道，一名來自香港的52歲中國籍公民7月31日在布吉島芭東海灘意外遇溺，雖獲救起，但送院後證實不治。香港入境事務處表示，在接獲當事人家屬的求助後，已即時透過外交部駐香港特派員公署及中國駐宋卡總領事館了解情況，並按家屬意願提供適切意見及可行的協助。



圖為泰國布吉島芭東海灘，該處為旅遊知名景點（Getty）

綜合泰媒Thaiger、PhuketGo報道，來自香港的52歲男子Che Ka Fai Andy（池嘉輝）在7月31日早上約11時在布吉島芭東海灘（Patong Beach）游泳，但之後不省人事，由救生員救起，施予急救及送往芭東醫院，惜最終在約12時40分證實不治。

死者的15歲兒子向警方講述，當時他們在紅黃旗、即標示為安全的區域游泳，但之後遭漂流到標有紅旗的禁止游泳區域，兒子與父親相距約有50米，他發現父親在水中有困難，曾試圖前往父親身邊，惟不成功，唯有呼叫求救。

我想要救爸爸，然而強勁的風浪根本不給我機會，後面在海灘救援人員的幫助下才把爸爸救上岸。救援人員立即對他進行了心肺復甦術，然後搭乘芭東醫院的救護車送到醫院搶救，但最後還是無力回天。 死者15歲兒子

↓ 芭東衝浪救生協會7月31日發布的帖文 ↓

入境處表示，會繼續與當事人家屬、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

泰國布吉島卡倫海灘。（資料圖片/視覺中國）

報道也談到布吉島近日不止發生一宗溺斃事件，島上另一卡倫海灘（Karon Beach）也出現意外，有一名57歲、來自哈薩克（Kazakhstan）的遊客身亡。一名中國籍男旅客上月25日也在卡倫海灘游泳時遭海浪捲走失蹤，其後證實死亡，事發時沙灘懸掛紅旗提醒遊客勿下水。