四川康定突發山洪釀泥石流2死12失蹤　雅康高速3車墮橋5人失蹤

8月3日凌晨，四川省甘孜州康定市姑咱鎮日地村發生山洪泥石流災害。截至13時，已核查出日地村遇難2人，失聯12人，目前已搶救送醫8人，轉移300餘人，有關災情正在進一步核實中。



同日凌晨，四川雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道處，因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌。截至3日早上11時，已核查出雅康高速公路康定往雅安方向掉墜3輛車共6人，其中1人獲救、5人失聯。



8月3日凌晨，四川省甘孜州康定市姑咱鎮日地村發生山洪泥石流災害。截至13時，已核查出日地村遇難2人，失聯12人。（央視新聞）

根據當地氣象預報顯示，8月3日白天到晚上，康定市爐城街道及姑咱鎮有中到大雨。局地發生的山洪泥石流造成四川省康定市姑咱鎮日地村部分房屋被衝毀，其中2人遇難，12人失聯。

災情發生後，甘孜州全面推進救援工作，成立以州委、州政府主要領導為組長的搶險救援指揮部，下設綜合組等8個工作組，並賡即召開指揮部第一次會議，對搶險救援工作作出部署。目前已安排4個醫療組，投入100餘名救援力量到現場全力開展搜救救援。

3日凌晨，四川雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道處，因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌。根據網傳的影片，橋倒塌後另有2人送醫。可以聽到現場有人大喊「高速斷了，我們都被困在上面了！」，康定市應急局表示，事發後已經趕往現場救援。

四川雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道處，因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌，民眾拍下隧道中畫面。（微博）

內地近期暴雨山洪不斷，橋倒塌也分孤例。據此前報道，7月19日晚8時40分，陝西丹寧高速水陽段公路橋樑，因突發山洪發生局部單側垮塌。據新華社報道，事故已確認墮河車輛25輛、遇難38人、失聯24人，1人獲救。