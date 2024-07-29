有片｜潮州暴雨致城市內澇轉移近萬人　水淹車頂龍捲風吹斷樹木

7月25日至26日，受颱風「格美」外圍環流影響，廣東潮州出現暴雨導致城市內澇，多地房屋被淹、道路受阻、群眾被困。截至27日18時，廣東省潮州市共轉移群眾9624人。



受颱風影響，廣東潮州近日迎大範圍暴雨，多地積水嚴重，部份片區斷水斷電。影片顯示，潮州城市內澇，水位甚至到車頂位置，市民正挪動漂浮的車輛。

中央氣象台官網消息顯示，25日22時—26日22時，潮州24小時降雨量達284.9毫米，居全國首位。26日下午，湘橋區陳橋村24小時降水328.1毫米，打破了城區自1956年有氣象記錄以來日降雨量極值記錄。27日，潮州繼續維持防汛Ⅱ級應急響應，湘橋區維持防汛Ⅰ級應急響應。

潮州暴雨。（南方日報）

據《南方日報》，各級各類應急搶險救援隊伍迅速採取行動，全力以赴做好被困群眾的轉移和疏散工作。截至27日18時，全市共轉移危險區域群眾9624人並妥善安置。

潮州暴雨。（潮州日報）

《央視新聞》報道，據廣東省氣象局，受颱風「格美」影響，潮州市湘橋區於26日出現風災，現場樹木倒伏被扭斷。經廣東省氣象台、潮州市氣象局與佛山市龍捲風研究中心會商確定，該龍捲風級別為中等強度龍捲等級(國標)，相當於國際藤田級數EF1級。

潮州出現龍捲風。（央視新聞）

《潮州日報》今日（29日）報道，受災區域退水後，潮州有關部門開展災後恢復工作，力求盡快恢復生產生活秩序，正進行清理淤泥、消殺災後環境、垃圾清運、搶修復電等工作。