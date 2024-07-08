福建艦3度試航甲板現殲15　法媒：第4艘航母或為｢它｣升級版姊妹艦

第三艘國產航母福建艦本月3日在拖輪護航下離開上海江南造船廠碼頭，開啟第三次試航任務，有拍攝畫面捕捉到，福建艦今次試航和之前最大不同是甲板上停了一架殲15戰機，顯示這次試航有科目和艦載機相關。同時，法國軍事網站專欄刊文，中國海軍正在建造與福建艦同級，且為姊妹艦的第四艘國產航母，料為是一艘改進版的電磁彈射型航母，仍採用常規動力推進。



內媒《觀察者網》報道，福建艦在一個多月的時間開始第3次試航，其試航進度甚至已經超過遼寧艦和山東艦小半年的試航進度，相信福建艦之前的系統測試非常成功，也到了實施艦載機飛行試驗的時候。

解放軍海軍第三艘國產航空母艦福建艦3日上午開啟第三次試航。（微博）

同時，今次福建艦海試是否搭載殲15，也是外界關注重點之一。根據網民拍攝到的照片顯示，福建艦今次試航有別於過去兩次海試，甲板上停放了一架殲15戰機。有說法認為該機是1:1模型，也有說法認為調派一架殲15上艦參加試航並沒有什麼難處。一般認為，殲15戰機今次出現在福建艦甲板並一起出航，顯示這次試航有科目和艦載機相關。

針對解放軍航母的國產進程，一些內地軍事專家早先懷疑，正在進行海試的福建艦可能已經開建了同型電磁彈射姐妹艦，只是尚未確定是與福建艦相同的常規動力或是核動力。但法媒《梅塔防衛》（MetaDefense）專欄文章直指這艘傳聞中與福建艦同級的航母，將會是一艘改進版的電磁彈射型航母，仍採用常規動力推進，且在建造過程中沒有遭遇到技術障礙。

解放軍海軍政委袁華志在今年3月人大會議期間曾對媒體表示，有關第4艘航母是否為核動力，中央很快就會正式對外公布。

官方透露福建艦可已經開建了一艘同型姐妹艦，而外界最關切的是新建的航母是常規動力還是核動力。（騰訊網）

法媒專欄指出，有許多軍事專家認為，解放軍要建造核動力航母，還為時過早，因為中國目前的船用核動力技術還不十分成熟。另外，在未來10或15年中，中國海軍的需求集中在中國周邊的第2島鏈內，使用傳統動力航空母艦已綽綽有餘，而且它比核動力航母更經濟、更易於設計和建造。

「當中國海軍擁有一切手段，而且還有運營經驗時，對核動力航空母艦的需求肯定會在未來幾年出現，用於支持遠程的軍事任務。」

文章指出，除了第1艘航母遼寧艦之外，解放軍在2017年又有一艘同級的山東艦服役，第3艘航母福建艦於2022年6月下水，已經進行了多次海上試驗，最早可能於2025年正式服役。這種連續建造勢頭似乎不會減緩，根據解放軍方和官員的說法，中國已經開始建造第4艘航空母艦。

5月8日下午3時許，中國第三艘航空母艦福建艦完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。（新華社）

一般相信，中國第4艘國產航母最可能的假設是它將是福建艦的姐妹艦，更準確地說，它是福建艦進化版，就像山東艦是遼寧艦進化版一樣。

據解放軍官方資料，福建號航母全長316米，寬76米，排水量為8萬餘噸，是世界上最大的非美國軍艦。目前法國戴高樂號航母長261米，排水量僅為42500噸，而英國的伊麗莎白女王級航母長280米，排水量則為65000噸。

6月11日，國產第3艘航母福建艦完成第2次海試後返航。（觀察者網）

文章指出，較大的尺寸並不是福建艦的唯一優勢，它還擁有一些非常先進的技術，例如電磁彈射器，類似於美國福特級航空母艦和法國未來的PANG航空母艦上安裝的彈射器。它的艦載航空兵編隊將由45到60架飛機組成，由彈射版殲-15T戰機、殲-15D電子戰機、殲-35隱身戰機和空警-600空中預警機組成。 無人機和直升機將進一步完善艦載航空力量，使其具備接近美國尼米茲級和福特級超級航母的作戰能力。

根據官方發布的消息，福建號航空母艦已於本月初開始了第3次海試，以檢測動力系統和電力系統等關鍵的艦載設備。該艦預測在2024年中期投入使用，很可能將與新型艦載機一起服役。

山東艦配國產殲15艦載機。（中國海軍）

如果外界預測的情況屬實，那麼遼寧艦與其姊妹艦山東艦在經過內部大修後將可以搭載殲-35戰機，這將提高這2艘航母的作戰能力，同時還能訓練和培養中國海軍航空兵飛行員，而不必動用作戰潛力更大的003型航母來執行這一任務。

文章最後總結稱，中國海軍將在不到10年的時間裡，在學習如何設計、建造和操作此類艦艇的同時，讓4艘噸位均超過60000噸的大型航母服役。從目前的發展勢頭來看，中國海軍的目標還包括在2045年之前擁有一支由十幾艘航母組成的艦隊，在這一領域與美國海軍並駕齊驅，甚至超越美國海軍。