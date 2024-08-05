巴黎奧運羽毛球｜何冰嬌摘銀帶西班牙徽章領獎：馬蓮傷退我很心痛

8月5日，巴黎奧運會羽毛球女單決賽中，中國選手何冰嬌0:2不敵韓國選手安洗瑩，收穫一枚銀牌。賽後的頒獎儀式上，何冰嬌帶著西班牙的徽章上台領獎，她表示，「馬蓮受傷退賽我很心痛，希望她看到這一幕。」



此前半決賽中，西班牙選手馬蓮在贏下首局且第二居以10:8領先的情況下，難忍傷痛無奈退賽，當時的對手中國選手何冰嬌得以晉級決賽。馬蓮退賽後何冰嬌與她緊緊擁抱，為彼此送上祝福。

今日決賽中，何冰嬌不敵韓國安洗瑩收穫銀牌。比賽結束時，何冰嬌與安洗瑩隔網長久相擁，安洗瑩也對何冰嬌豎起大拇指，二人十指相扣相互祝賀、安慰。除了這溫暖一幕，賽後的頒獎儀式上，何冰嬌也帶著西班牙的徽章與冠軍季軍合影留念。

賽後採訪時她表示，「相比上一次，第二次參加奧運會感覺更享受其中投入其中。今天在領獎台上帶著西班牙奧委會的一個徽章，因為半決賽中我的對手受傷了，對此我感到很心痛。希望能帶著她的拼勁投入到決賽中，因為她是一位非常優秀的運動員，希望馬林能看到，祝她早日康覆。」

何冰嬌帶著西班牙徽章上台領獎。（視覺中國）

羽毛球場上女選手們帶給觀眾的不僅是精彩的比賽，溫暖的友誼和惺惺相惜也令不少網民感動。

真正的友誼第一比賽第二



看到了，這一幕很動人



場上是對手場下是惺惺相惜的選手，真的很美好，安洗瑩確實強悍，何冰嬌拼盡全力，兩個都發揮到極致



這才是奧運的意義，才是奧林匹克精神吧！



這大概就是中國人骨子裡的溫良精神



競技體育，滿滿的正能量！為何冰嬌，馬蓮點贊

