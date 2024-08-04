巴黎奧運．羽毛球︱馬蓮受傷退賽全場心碎　何冰嬌窩心送上安慰

巴黎奧運女子羽毛球準決賽出現令人心碎一幕，歷盡嚴重傷患下重生的西班牙球后瑪蓮（Carolina Marin），領先中國球手何冰嬌一局、第二局領先10：6的大好形勢下，在一次救球時落地後痛楚大叫，一度接受治理，何冰嬌亦緊張地在旁察看她的傷勢。

馬蓮之後戴上護膝，嘗試繼續比賽，她再次出場後跑動力明顯大不如前，被何冰嬌連追兩分。結果她還是被迫退賽，哭成淚人，何冰嬌跟她緊緊擁抱送上安慰，不少西班牙球迷都難過得哭了。



巴黎奧運羽毛球女單4強，馬蓮受傷退賽。（路透社）

西班牙球后馬蓮膝部連番重創再重生

認識馬蓮的球迷，都知道她兩邊膝頭都曾進行手術，當她救球落地後膝部向內一屈，大家都心知不妙。馬蓮未願放棄，戴上護膝嘗試繼續比賽，打多兩分已心知不妙，她倒在地上抱頭大哭，全場球迷都很難過。

馬蓮泣不成聲，之後何冰嬌跟她緊緊擁抱，送上安慰。工作人員將輪椅推到她身邊，馬蓮拒絕坐下，自行步出球場。她雙手合十，似要向球迷為未能完成比賽致歉，看到這一幕，觀眾無不感到心碎。

西班牙球后瑪蓮受傷痛楚大叫，一度接受治理。（路透社）

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8年前里約熱內盧奧運，正值生涯高峰的馬蓮贏得奧運羽毛球女子單打金牌，這位西班牙球后曾處巔峰，之後一雙膝頭先後受重創，再經歷喪父之痛。一雙膝頭先後前十字韌帶（ACL）重創，羽毛球女子單打逐漸成為韓國的安洗瑩、日本的山口茜、中國的陳雨菲及中華台北的戴資穎的天下，4人多次壟斷主要賽事最後4強，被封為「女單Big 4」或「女單F4」。

馬蓮在傷癒後戰績亦不錯，2021年初兩度挫戴資穎贏得超級1000的泰國公開賽，惟之後未能再在大賽封后，年終賽決賽兩負戴資穎，2023年印尼公開賽決賽負陳雨菲，去年8月世錦賽不敵安洗瑩，每次都是只差一步。今年3月她殺入全英賽決賽，馬蓮領先一局下，山口茜受傷退賽，馬蓮贏得傷癒後最重要錦標。巴黎奧運她戰至四強，面對何冰嬌佔盡優勢，可是再次被生涯最大敵人——傷患攔下來。

馬蓮重返頂峰之路一點也不易，身為里約熱奧運羽毛球女單金牌得主，2019年她在巔峰期右膝ACL撕裂，每日花10個小時復健，正以為東京奧運仍在掌握之中，卻輪到左膝ACL及兩塊半月板重創，她曾說過這邊膝部的復健曾令她很沮喪，「我想盡快復原，但有時身體會阻止你。」

她將沮喪化為動力，果然能復出賽場，馬蓮自知以她的傷患嚴重程度，「能繼續打球已是很幸運」，她珍惜打好每一場，比起之前冠軍不斷，近年卻拿下一次又一次亞軍，今年全英賽終於再次吐氣揚眉，以為巴黎奧運可再創高峰，無奈又一次遇上傷患來襲，再次黯然退場。

今屆奧運羽毛球女單原本令人相當期待，但預告退役的戴資穎分組賽已行人止步，陳雨霏八強不敵何冰嬌，山口茜同在八強下馬，被安冼瑩擊敗。馬蓮退賽下，決賽變成安冼瑩對何冰嬌這個令人失望的戲碼。