巴黎奧運｜潘展樂鄭欽文離開法國　中國代表團閉幕旗手由誰擔任？

中國體育代表團尚未宣布巴黎奧運閉幕式旗手人選，備受關注的「飛魚」潘展樂以及網球選手鄭欽文，目前均已離開巴黎。據《極目新聞》報道，乒乓球選手樊振東擔任閉幕式旗手呼聲頗高。



潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

中國游泳隊在巴黎奧運摘取2金3銀7銅，合共12面獎牌，並打破一項世界紀錄，獲得獎牌數與獲獎人數創歷史之最。其中，潘展樂在男子100米自由泳決賽以46秒40的成績打破世界紀錄奪得金牌；隨後男子4X100米混合泳接力決賽，最後一棒的潘展樂更是游出了驚人的45秒92，表現讓人印象深刻。

此外，21歲網球小將鄭欽文也不遜色，在網球女單決賽中擊敗克羅地亞選手、創造歷史，獲得了中國網球奧運首面單打金牌。在整個亞洲範圍，鄭欽文也是首個拿到個人單打奧運冠軍的亞洲選手。

8月3日，巴黎奧運網球女子單打金牌賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝克羅地亞選手，奪得金牌。（新華社）

因此，網絡上關於潘展樂和鄭欽文擔當奧運會閉幕式旗手的呼聲頗高。不過，當地時間周一（8月5日），完成所有比賽任務的中國游泳隊已啟程返回中國；鄭欽文也離開了巴黎，前往美國備戰北美賽季。

據了解，奧運閉幕式旗手一般由在本屆奧運會上表現突出的運動員擔任。‌2004年雅典奧運會，「飛人」劉翔擔任閉幕式旗手；2008年北京奧運，羽毛球女單冠軍張寧擔任閉幕式旗手；2012年倫敦奧運，帆船運動員徐莉佳擔任閉幕式旗手；2016年里約奧運，乒乓球女單冠軍丁寧擔任閉幕式旗手；2021年東京奧運，首次闖入百米決賽的蘇炳添擔任閉幕式旗手。

樊振東。（微博＠新浪體育）

報道指，在潘展樂、鄭欽文基本無緣閉幕式旗手後，在相關新聞評論區，關於樊振東擔任閉幕式旗手的呼聲頗高。不過目前看來，田徑賽場、舉重項目如果能有突破，那麽做出突出貢獻的運動員也並非沒有可能擔任旗手。