國體局高層幫美國｢紫臉｣選手說話　被起底曾發表恨國論　官方要查

日前，國家體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然在微博上就美國游泳選手為何「紫臉」解釋，他稱，這可能是國內轉播服務偏色的結果。不料他的說法引起部分網民不滿，認爲他在幫美國隊說話，便翻出他以前的微博中的「恨國言論」向國家紀監委舉報。袁昊然緊急刪除微博，更將賬號關閉。



國家體育總局表示，已就袁昊然疑有不當言論調查處理，絕不姑息違紀違法行為。



國家體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然。（微博）

8月2日，袁昊然就在微博上回應外界對於美國游泳運動員「紫臉」的質疑，他認為應該是收費的「咪咕體育」偏存在色問題。隨後他列出可能性，包括粉色是巴黎奧運會主景觀顏色，游泳館的很多氛圍燈也是粉色的，泳手可能被照射。

袁昊然稱，比賽中運動心跳每分達180次，體溫到達近40˚C，到終點後皮膚充血臉紅是正常，但應該不是那種粉。對於為何只有中國選手部會紫臉，袁昊然指可能是源於中國選手不是白皮膚。

8月2日，袁昊然就在微博上回應外界對於美國游泳運動員「紫臉」的質疑。

不過對於袁昊然的回應，許多內地網民不滿意，認為他是在幫美國游泳對說話，更有網民翻出他發表的言論，稱他是「恨國黨」，包括嘲諷中國軍機墜毀、稱要解散國務院、在圍台軍演時轉發並評論「哈哈哈」、嘲諷神舟九號是「二踢腳」（雙響炮仗），太空人是三個傻子，還有在日本時稱「普通日本臉上的平靜和自信，跟當前天朝人們普遍的躁動和不安產生鮮明對比」；網民認為袁昊然部分言論已經涉及侮辱英烈犯法，要求官方介入調查。

袁昊然則緊急刪除微博和關閉帳號。

國家體育總局有關負責人表示，針對近日網上出現質疑國家體育總局下屬單位幹部袁某某（袁昊然）通過個人社交媒體發布不當言論的資訊。國家體育總局已關注到相關情況，並立即開始調查處理。

該負責人強調，網路空間不是法外之地。國體總局堅決落實全面從嚴治黨部署，嚴格管理監督黨員干部言行，嚴肅查處違規違紀違法行為，絕不姑息。