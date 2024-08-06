巴黎奧運｜跨欄美女跑100米創佳績 神似朱茵成全台最難追到女孩
中華台北隊田徑「跨欄美少女」張博雅8月2日在巴黎奧運女子100米預賽跑出11秒88好成績，引發各界熱議。還有網民發現，21歲的張博雅擁有阿美族血統，身高165厘米、長相甜美，神似香港女神朱茵，紛紛留言誇讚，「太漂亮了吧，連女生都着迷」、「腿的比例真的很好看，祝福她未來越來越強」、「全台最難追到的女孩」。
張博雅擁有阿美族血統，父親練過跳高，母親練過100米跨欄，她曾在2021年全中運高女組100米決賽跑出11秒70好成績，打破保持26年的大會紀錄；進入體育大學之後，她改專攻100米跨欄，個人最佳成績為13秒11，僅次於林詩亭2020年全大運締造的13秒04、紀政1970年所創的12秒93的全台紀錄，是台灣史上第3快。
張博雅這次是以外卡身分首次登上奧運殿堂，並在8月2日女子100米預賽中跑出11秒88的成績，雖然無緣晉級，但也是中華台北隊自1996年「風速女王」王惠珍之後，史上第2位在奧運殿堂跑進12秒內的台灣女子短跑好手。張博雅樂觀表示，「儘管成績有落差，但真的要踏上國際舞台，才會發現自己跟對手的不同，不用自卑，而是持續學習，希望下屆奧運能以自己的主項參賽。」
此外，還有網友將張博雅封為「田徑甜心」，誇讚她長相甜美，神似香港女神朱茵，同時也不忘送上祝福，希望她未來能在體壇大放異彩：
．「太漂亮了吧，連女生都着迷」
．「腿的比例真的很好看，祝福她未來越來越強」
．「全台最難追到的女孩」
．「追不上沒關係，我們都在終點等她」
．「剛好在現場看到她，真的跑很快」
朱茵是香港女演員，以《西遊記大結局之仙履奇緣》中的「紫霞仙子」一角聞名，躍升為一代香港女神，2012年與傳奇樂團隊Beyond結他手黃貫中結婚，便逐漸淡出娛樂圈，直到去年才重拾演戲事業，接拍新劇《反起跑線聯盟2》。
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