恒大母公司凱隆置業被申請破產清算　稱「保交樓計劃不變」

8月6日，廣東萬和新電氣股份有限公司（簡稱萬和電氣）發布公告，稱公司已於8月5日向廣州市中級人民法院申請廣州市凱隆置業有限公司（簡稱凱隆置業）進行破產清算。廣州市中級人民法院已組成合議庭對該申請進行審查。



根據公開的工商登記信息顯示，凱隆置業註冊地址在廣州市海珠區都市廣場，法定代表人為韓雪，股東為廣州市超豐置業有限公司，註冊資本為436億元（人民幣，下同）。凱隆置業主要經營房地產中介服務、房地產諮詢服務及市場營銷策劃服務。內媒《每日經濟新聞》報道，凱隆置業持有恒大地產集團有限公司60.29%的股份，並持有恒大集團有限公司100%的股份。2016年，恒大透過凱隆置業入主嘉凱城。

仲裁裁決未履行 凱隆置業陷入債務困境

萬和電氣公告顯示，2022年12月29日，深圳國際仲裁院裁決凱隆置業向萬和電氣支付投資款2億元，並按年利率10%支付利息。然而，凱隆置業未按裁決書履行債務，萬和電氣遂向廣州市中級人民法院申請強制執行，但截至目前未執行到任何款項。

許家印創辦的恒大集團，2024年初已被高院頒令清盤。

凱隆置業債務問題與法律背景

凱隆置業目前已有多宗被執行案件及限制消費令。去年5月12日，中國恒大在港交所發布公告稱，公司收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發出的執行通知書，凱隆置業、恒大集團控股股東許家印均為被執行人。此次申請破產清算，顯示出凱隆置業已嚴重資不抵債，無法清償到期債務。

恒大地產集團回應：破產清算不影響保交樓

恒大地產集團相關負責人表示，凱隆置業的破產清算不會影響公司正常運營及保交樓等重點工作。恒大地產集團作為獨立經營主體，計劃在年內完成95%以上的全國保交樓任務。目前，部分省份已全部完成房屋交付，公司將繼續推進保交樓項目的建設和交付。

證監會5月31日宣布，對恒大地產集團涉及債券欺詐發行及訊息揭露違法作出最嚴處罰，分別對恒大地產及創辦人許家印重罰人民幣41億7500萬元和4700萬元。（資料照片）

法律專家觀點與市場影響

法律專家指出，萬和電氣申請破產清算是維護合法權益的舉措。凱隆置業作為恒大控股平台公司，沒有實際地產項目開發業務，已多次因無財產可供執行而被終止執行程序。法院可能會受理破產申請，後續將依法開展債權申報及破產程序，債權人可依法進行債權申報。